Riccione incoronata Città Italiana delle rotelle: Natale sui pattini ricco di appuntamenti

Grande attesa per il prossimo fine settimana a Riccione: in arrivo centinaia di atleti per il ricco calendario di appuntamenti. Al via venerdì (16 dicembre) lo stage di solodance al Pattinodromo e Playhall con 150 atleti, organizzato dalla Fisr, con la partecipazione straordinaria di Fabio Hollan, Ct della nazionale di pattinaggio artistico (fino al 18 dicembre). Inoltre presso l'hotel Corallo si svolgerà il corso allievi allenatori di primo livello con 200 partecipanti (dal 16 al 19 dicembre).

Ma l'evento più atteso è Riccione and Friends – Gran galà su Ruote, sabato 17 dicembre alle 20 presso il Playhall di Riccione: la grande festa organizzata dal Pattinaggio Riccione in occasione dei primi 40 anni dalla sua fondazione. La manifestazione rientra nel calendario delle celebrazioni per il Centenario del Comune di Riccione, unitamente al centenario della fondazione della Fisr (Federazione Italiana Sport Rotellistici).

Grandi campioni del pattinaggio mondiale si uniranno agli atleti del Pattinaggio Riccione e di altre associazioni sportive del territorio per uno spettacolo unico all'insegna dell'inclusione. Grande attesa per l'arrivo dei pluricampioni mondiali di pattinaggio artistico Rebecca Tarlazzi e Luca Lucaroni e il campione italiano di freestyle Nicolas Santoni, per uno spettacolo di grande effetto.

All'evento presenzieranno il vice presidente Fisr Marica Kulman e Ivano Fagotto, responsabile nazionale pattinaggio artistico. Riccione And Friends porta la firma del maestro Mario Vitta, allenatore e coreografo vincitore di 10 titoli mondiali, che insieme al suo staff unirà più di 300 atleti.

Parteciperanno alla serata anche i ragazzi del Centro21 di Riccione che danzeranno con i pattinatori e atleti di altre discipline sportive. I proventi della serata saranno devoluti proprio all'associazione Centro21 Onlus. Per partecipare a Riccione And Friends è possibile prenotarsi presso il Pattinodromo di Riccione tutti i giorni dalle 15,30 alle 19. Nella serata di sabato sarà possibile l'ingresso al Playhall fino ad esaurimento posti.