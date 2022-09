A Riccione il judo mondiale, tappa del tour di qualificazione olimpica con il campione Saied Mollai

Nello scorso weekend il Play Hall di Riccione si è aperto per la prima volta al judo mondiale, ospitando l’unica tappa italiana del tour di qualificazione olimpica, organizzato dalla Eju (European Judo Union) e dalla Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali). Hanno gareggiato quasi 400 atleti provenienti da 4 continenti, registrando la presenza di alcuni big mondiali, come l’argento di Tokio 2020 e campione del mondo Saied Mollai, che ha gareggiato con i colori dell’Azerbaijan in quanto qualche anno fa aveva dovuto abbandonare la sua terra d’origine, l'Iran, per perseguire il suo sogno di essere un uomo libero dopo che il governo gli aveva impedito di affrontare un atleta israeliano.

Anche se non c’erano atleti riccionesi in gara, la Sezione Judo della Polisportiva Riccione ha contribuito con altre associazioni del territorio alla buona riuscita della manifestazione ed è stata protagonista durante la cerimonia di apertura. La sindaca di Riccione, Daniela Angelini e l’assessore comunale allo Sport, Simone Imola hanno consegnato all’atleta riccionese Morgana De Paoli l’onorificenza di ambasciatrice di Riccione nel mondo, a seguito dei numerosi successi nazionali e internazionali che ha raccolto in questa stagione sportiva, che si concluderà a dicembre con la sua prima partecipazione ai Campionati Assoluti a soli 17 anni.

Nel frattempo, l’attività agonistica della Sezione judo continuerà nelle prossime tre settimane con la giovanissima Sofia Longo (12 anni) pronta a partecipare a due Trofei Italia a Martina Franca e ad Olbia e al Campionato Nazionale Aics. Ripartono anche i corsi base con gli open day in programma nelle prossime settimane.

“Desidero ringraziare la Federazione e tutti i suoi rappresentanti con i quali in questi giorni abbiamo lavorato a strettissimo contatto per la buona riuscita della manifestazione, che sta proseguendo con una settimana di allenamenti a Riccione e si concluderà sabato con lo stage nazionale arbitri. Siamo molto orgogliosi dei nostri ragazzi che hanno dato il loro contributo e ringraziamo sindaca e assessore per il meritato riconoscimento a Morgana, capace di rappresentare l’idea di sport che abbiamo, ossia l’essenza dell’impegno finalizzata all’obiettivo massimo che ognuno atleta può raggiungere a seconda del proprio potenziale e delle proprie aspirazioni, utilizzando il judo come strumento educativo", ha commentato il Maestro Giuseppe Longo, direttore tecnico della Sezione Judo della Polisportiva Riccione.