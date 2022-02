Riccione quartier generale del pattinaggio: arriva il 1^ Trofeo Interregionale ACSI e sette eventi fino a luglio

Il pattinaggio a rotelle non si ferma e si apre a nuove sfide. Da febbraio a luglio Riccione diventa il quartier generale con 7 eventi sportivi. Dopo l’esordio nel 2021 degli Italian Roller Games, prima edizione delle competizioni riservate a tutte le discipline con rotelle e, successivamente l’arrivo dei Campionati Europei, tra dicembre e gennaio si sono svolti i Raduni della Nazionale Italiana di Pattinaggio singolo e delle coppie danza delle massime categorie. Il nuovo anno parte al Playhall sabato e domenica 12 - 13 febbraio con lo Stage di FREESTYLE seguito e coordinato dall’allenatore federale Elisa Bacchiocchi. Una specialità cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi anni tanto che in occasione degli Italian Roller Games di Riccione, per l’elevato numero di iscritti, sono state utilizzate contemporaneamente le piste di pattinaggio del pattinodromo e dei Giardini. Si arriva a marzo con il “Campionato Regionale FISR dei Gruppi Spettacolo che porterà 400 atleti, oltre ad allenatori e accompagnatori, e per la prima volta arriva il 1^ Trofeo Interregionale ACSI Città di Riccione, in collaborazione con ACSI nazionale, dal 16 al 20 marzo con atleti provenienti oltre che dall’ Emilia Romagna, da Abruzzo, Umbria, Veneto. Diverse le specialità in gara tra singoli, coppie artistico e danza, solo dance, gruppi spettacolo e sincronizzato per un migliaio di atleti che con le loro musiche e vestiti colorati si esibiranno al Playhall. Le manifestazioni organizzate dalla A.S.D. Pattinaggio Artistico con la collaborazione del Consorzio Riccione Sport proseguono ad aprile e maggio con le Gare Regionali FISR UISP di specialità singoli fino ad arrivare ai primi giorni di luglio in cui è atteso il 16° “ Trofeo Internazionale SKATE TEAM TROPHY” con le nazionali di Spagna, Germania, Estonia e Francia. Oltre a queste iniziative patrocinate dal Comune di Riccione, tra aprile e maggio altre si terranno al pattinodromo con il freestyle, pattinaggio artistico e i Giochi Giovanili FISR regionali.

“Grazie ad un meccanismo di collaborazione ormai consolidato tra amministrazione comunale, Consorzio Riccione Sport e Pattinaggio Artistico Riccione - afferma l’assessore Turismo e Sport, Stefano Caldari - il pattinaggio è di casa nella nostra città ed è grande protagonista nel calendario sportivo riccionese. Quest’anno oltre ad essere confermati gli eventi delle scorse edizioni, arriva una manifestazione inedita per il nostro territorio quale è il Trofeo Interregionale ACSI Città di Riccione. E sempre su questa disciplina, come per tante altre, stiamo lavorando per continuare a portare a casa importanti risultati. Oltre alle rotelle solo tra aprile e maggio avremo quest’anno il ritorno del Beach Line Festival così come delle manifestazioni sportive dedicate a judo, karate, scherma e tennis da tavolo. Una programmazione fatta in profondità con la collaborazione della società sportive a tutti i livelli”.