Riccione si riconferma capitale delle rotelle, 1.600 atleti in gara nel Campionato Nazionale Acsi

Da sabato 26 agosto e fino al 7 settembre Riccione si riconferma capitale delle rotelle con il Campionato Nazionale Acsi 2023 18° Memorial Roberta Gentilini con più di 1600 atleti di varie specialità presso il Playhall di viale Carpi.

Il campionato è organizzato da Acsi Commissione Pattinaggio in collaborazione con Pattinaggio Riccione, Flying Roller Pesaro e Comune di Riccione. Sulla pista del Playhall gareggeranno 1.200 atleti in singolo per l’artistico e più di 200 per la specialità solodance, unitamente a 10 coppie fra artistico e solodance e ben 26 gruppi spettacolo. Saranno in gara anche 20 atleti della specialità inline.

Il Pattinaggio Riccione sfodera tutti gli atleti dell’agonistica e preagonistica (circa 40) e gruppi spettacolo quali: il quartetto baby Green Pearl con il celebre programma “Inseguendo l’amore” e il piccolo gruppo Green Pearl Show Team, la nuovissima formazione che debutta con il programma “Un’amicizia senza confini”, formata da atleti dagli 8 ai 12 anni. Scenderanno in pista anche il gruppo Junior Skating Club con “Catene” e il quartetto “Heart” delle veterane Greta Nicoletti, Giulia Sciannimanico, Sofia Lepri e Linda Tonti.