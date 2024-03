Riccione si colora di arancione per la Women on bike. Attesa per la Gran Fondo

Per due giorni a Riccione si pedala, per passione, divertimento, agonismo o semplicemente per condividere un momento di sport e comunità che in città ha portato una vera e propria festa del ciclismo per tutti. Sabatoha preso avvio lo straordinario weekend della Gran Fondo Riccione che domenica celebrerà la sua 22esima edizione e che apre per Riccione la stagione dei grandi eventi sportivi. La festa del ciclismo della Perla verde è cominciata già dal mattino con l’apertura dell’area expo in viale Ceccarini. Nel pomeriggio, mentre i bambini dai 5 ai 12 anni si sono cimentati nella gimkana, si è svolta la pedalata Gravel, la cicloturistica su sterrato che si è sviluppata su un percorso da 100 e 75 chilometri sulle colline intorno a Riccione con una cinquantina di partecipanti.

Sempre nel pomeriggio ha preso il via dal piazzale Ceccarini la coloratissima “Women on Bike”, la pedalata al femminile realizzata in collaborazione con la Commissione Pari opportunità del Comune di Riccione. Alla pedalata per le vie della città hanno partecipato numerose donne (una settantina) a bordo di qualsiasi tipo di bicicletta, con magliette e fiocchi di colore arancione, simbolo contro ogni forma di violenza. Ha preso parte alla pedalata come madrina dell’iniziativa Stefania Andriola, volto ormai familiare delle reti Mediaset, e si sono aggiunti anche i grandi campioni Dmitrij Konyšev e Fabiana Luperini.

Lungo il percorso le cicliste hanno potuto fare sosta presso i punti ristoro allestiti con delle biciclette storiche che le donne del passato usavano nelle loro attività quotidiane, per il trasporto del pesce e della frutta. La Gran Fondo Riccione parte domenica alle 8 L’appuntamento con la gara della Gran Fondo di Riccione si terrà invece nella giornata di domani, domenica, con ritrovo alle 7 del mattino e partenza alle 8 da viale Ceccarini. Ricordiamo che, in concomitanza con l’evento, a tutela dell’incolumità di tutti i partecipanti, verranno chiusi i tratti di viale dell’Ecologia, viale Tirreno, viale Ascoli Piceno, via Bruscheto e via Raibano.

Dalle 12 in poi sarà allestito il pasta-party e alle 14 prenderà il via la cerimonia di premiazione. Anche la domenica sarà possibile visitare l’area expo con le migliori aziende del settore bike. Grandissimi i nomi attesi che prenderanno parte alla Gran Fondo: da Gianni Bugno, due volte campione del mondo su strada, a Dmitrij Konyšev, fuoriclasse degli anni ‘90, vincitore di numerose tappe nei Grand Tour, alla campionessa Fabiana Luperini, leggenda vivente del ciclismo, vincitrice di cinque Giri d’Italia e tre Tour de France.