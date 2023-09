"Ride con Linus", è sold out: e sabato ci si gode la Romagna in bicicletta

In tempo record, tutti i posti disponibili per la pedalata RIDE con LINUS sono andati esauriti. Ci congratuliamo con tutti coloro che sono riusciti ad assicurarsi un posto in questa uscita con Ride Riccione e Linus. L'appuntamento è fissato per sabato 16 settembre, quando Linus e gli amici della Ride Riccione si ritroveranno per la partenza alle ore 9 presso il ponte di Viale Dante a Riccione, situato nelle vicinanze della celebre scritta "Riccione".

Ride Riccione è orgogliosa della presenza dell'amico Linus, direttore e voce iconica di Radio Deejay oggi la radio più ascoltata d'Italia, come testimone d'eccezione. Sarà l'occasione per approfondire la sua passione per il ciclismo e la sua personale prospettiva sulla bellezza della Romagna, promette di essere un bel momento di cicloturismo, sport e benessere.

La pedalata, piacevole e panoramica, prevede circa 50 km di percorrenza e con un dislivello di circa 800 metri, emozioni e divertimento quindi, attraversando la Valconca da Riccione per toccare Coriano, San Clemente, Montefiore Conca, Morciano di Romagna, Montescudo e Misano, insomma tutti i presupposti per grandi "sbracciate" in omaggio alla bellezza di una Romagna tutta da scoprire.

Previsto un breve ristoro per recuperare le energie, due risate, qualche foto e proseguire con determinazione. Si concluderà raggiungendo lo stand ACSI all'interno dell'Italian Bike Festival, dove ciascun ciclista riceverà un gadget speciale riservato ai partecipanti.