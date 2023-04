Rimini capitale della ginnastica artistica con il Campionato di serie C Gold

Dagli esercizi su travi e parallele, alle mischie e ai placcaggi del rugby. Ma sempre “in rosa”. Un fine settimana all’insegna dello sport femminile in Emilia-Romagna che vedrà protagoniste Rimini con la ginnastica artistica e Parma con il Torneo Sei Nazioni di rugby. Due appuntamenti che rientrano nel calendario di eventi sportivi promosso dalla Regione Emilia-Romagna.

Rimini dunque “capitale” della ginnastica artistica femminile - con le atlete provenienti da Piemonte, Valle D’Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, oltre che dalla stessa Emilia-Romagna e dalle province autonome di Trento e Bolzano - che si daranno appuntamento il 15 e il 16 aprile per lo svolgimento della 3^ prova del Campionato di serie C gold di ginnastica artistica femminile (Zone Tecniche 1/3).

Quasi 130 le ginnaste coinvolte in rappresentanza di 28 società, per un’iniziativa che si svolgerà presso la Palestra Comunale e che rappresenta la prima tappa di un programma che culminerà con lo svolgimento dal 23 giugno al 2 luglio di Ginnastica in festa, la grande kermesse dedicata a questo sport che lo scorso anno ha visto la partecipazione di 18mila atleti con 40mila spettatori.

E’ intanto in pieno svolgimento a Parma il TikTok Women’s Six Nations 2023 di rugby. Domani, sabato 15 aprile, alle ore 17.45, si svolgerà infatti presso lo Stadio Lanfranchi la partita Italia-Irlanda.

Partita che segue quella tra Italia-Francia di marzo e precede Italia-Galles del 29 aprile.E che rientra nell’accordo tra Regione e Federazione Italiana Rugby valido fino al 2025 per portare in Emilia-Romagna raduni, partite, iniziative delle Nazionali femminili FIR.