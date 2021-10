Calcio a 5, due reti in avvio condannano il Rimini a Forlimpopoli

Affrontare il Forlimpopoli, una diretta concorrente alla salvezza, con soli sei giocatori di movimento disponibili era una mission impossible e i biancorossi lo sapevano bene. Eppure, i ragazzi di Monesi giocano bene, senza mai demordere e con grande determinazione, ma al Forlimpopoli bastano i due gol segnati nei primi 5’ di gioco per ottenere i tre punti. Una sconfitta che lascia tanto amaro in bocca al Calcio a 5 Rimini, che guarda a questo periodo con un po’ di sconforto viste le tantissime assenze che hanno falcidiato la rosa in uno dei momenti più delicati della stagione. Inoltre, una sconfitta che non rispecchia i valori visti in campo, con i biancorossi che se la sono ampiamente giocata nonostante il doppio handicap dello svantaggio iniziale e della rosa ridotta all’osso.

Il Forlimpopoli è però cinico e passa in vantaggio dopo pochi minuti dall’inizio del match, grazie ad una potentissima conclusione di Panara dal limite dell’area. Il 2-0 arriva pochi secondi più tardi ed è ancora una volta Panara a segnare, per la doppietta personale. Il Rimini.com reagisce e colleziona diverse occasioni per riaprire l’incontro, ma il portiere di casa è super e si fa sempre trovare pronto. La ripresa è tutta di marca biancorossa, che tengono il pallino del gioco per tutti i 30’ di gioco della frazione. Ma la sfortuna continua a perseguitare i riminesi, che in chiusura di partita sono anche beffati dal tiro libero calciato da Timpani che non entra per un soffio, percorrendo tutta la linea di porta prima di uscire a lato.

Tabellino

FORLIMPOPOLI 1928 2

CALCIO A 5 RIMINI.COM 0

FORLIMPOPOLI: Panara, Cirillo, Kurti, Ottavi, Zarri, Biffi, Zavatti, Esposito, Berretti, Minotti, Marozzi, Corsini. All.: Siglioccolo.

RIMINI.COM: Ciappini, Capriotti, Timpani, Tonini, Marino, S. Celli, T. Celli, Caputi, Gemmani. All.: Monesi.

ARBITRI: Staffelli di Reggio Emilia, Marchica di Bologna.

RETI: 4’ pt Panara, 5’ pt Panara.

AMMONITI: Cirillo, Marino.