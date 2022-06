Rinaldi e Bulega in sella alle Ducati del team Aruba nella pista di casa

Dopo i due appassionanti weekend MotoGP al Mugello e a Barcellona come title sponsor del Ducati test team, è arrivato l’atteso momento con il Pirelli Emilia Romagna Round, quarta tappa della stagione 2022 di WorldSBK. E’ il Gran Premio di casa per il team Aruba.it Racing – Ducati che torna ad abbracciare in Italia tanti ospiti e tifosi in quello che si presenta come un weekend carico di emozioni. Alvaro Bautista arriva da leader della classifica del Campionato del Mondo Superbike (+17 su Jonathan Rea, Kawasaki) e fin dalle FP1 di domani mattina lavorerà con la sua Ducati Panigale V4R con l’obiettivo di difendere la sua posizione nelle gare di sabato e domenica. Michael Rinaldi , invece, torna al Misano World Circuit Marco Simoncelli sul quale lo scorso anno fu assoluto protagonista di uno straordinario weekend che lo vide trionfare in Gara-1 e nella Superpole Race per poi ottenere il secondo posto nella Gara-2 della domenica.

“Quella di Misano è una gara molto speciale per la squadra e per Ducati - spiega Alvaro Bautista. - E’ una pista molto tecnica e sarà importante avere una moto agile. Nei test invernali abbiamo avuto delle sensazioni molto positive: mi sono divertito molto, l’obiettivo è quello di ritrovare subito lo stesso feeling. Dobbiamo lavorare bene fin da domani cercando di arrivare alle gare con il miglior setup possibile. Spero di divertirmi e di poter regalare un bello spettacolo a tutti i tifosi Ducatisti”. “Abito a pochi chilometri dal circuito di Misano - aggiunge Michael Rinaldi. - Per questo sarà un weekend molto particolare per me anche perché avrò il supporto della mia famiglia, dei miei amici e dei tifosi. Mi piace molto correre qui ed in passato ho ottenuto risultati importanti. E’ vero, non veniamo da un momento particolarmente positivo ma credo che Misano possa essere per noi il punto di svolta. Darò il 110% per essere competitivo e lottare per la vittoria”.

In pista anche Nicolò Bulega con la Ducati Panigale V2 del team Aruba.it Racing WSSP. Il pilota italiano è attualmente terzo in classifica e proverà a sfruttare un circuito che conosce benissimo per ridurre il gap da Aegerter (-73 punti) attuale leader del Campionato del Mondo SuperSport. “Sono molto felice di essere qui a Misano - ha dichiarato il pilota. - E’ il mio Home GP e avrò tanti amici e tifosi che verranno a vedermi correre. Questo mi darà una grande carica. L’obiettivo è quello di essere veloci e competitivi in tutto il weekend. Spero davvero di divertirmi molto e di far divertire i tifosi”.