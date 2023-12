RioPadel, nel torneo del lunedì match spettacolo: vince la coppia Angeli-Antonioli

Nel torneo del lunedì – il classico tra gli appuntamenti fissi nel calendario del moderno centro dedicato alla nuova disciplina sportiva formato da otto campi (cinque al coperto) gestito da Luca Volonghi ed Andrea Brugnettini – ha primeggiato la coppia riminese Angeli-Antonioli su Cappi-Colombo. Un match al cardiopalma caratterizzato da colpi di scena e giocate spettacolari terminato al tie break (7-5).

Il torneo Misto coppie fisse di domenica 3 dicembre se lo è aggiudicato la coppia Zennaro-Maddalena che ha primeggiato per 6-4 su Fede-Max.

Prossimi appuntamenti in calendario: venerdi 8 torneo giallo maschile e femminile con inizio ore 13:30; sempre venerdi l'attesa tombola alle ore 16; domenica 10 torneo giallo maschile e femminile; lunedi 11 solito appuntamento coppie fisse maschile.

CAMPIONATO AUTUNNALE Nel week end si gioca invece l’appassionante campionato autunnale il cui epilogo slitta agennaio. In campo 70 coppie delle province di Rimini e Forlì-Cesena. Girone unico per le donne, tre per gli uomini: Bronze, Silver e Gold. Il turno non ha portato modifiche clamorose nelle classifiche, ma solo piccoli spostamenti di posizione.



LE CLASSIFICHE AGGIORNATE



BRONZE: Kalo-Orlandi 17 punti (7 partite giocate); Campajola-Protti 16 punti (6); Buda-Zanchini 15 punti (6); Dado-Brugno J 14 punti (9); Difo-Liberati 13 punti (7); La Selva-Cucchi 12 punti (7); Pignatiello-Invelenato 10 punti (7), Bandini-Laghi 9 punti (9); Masin-Tosin 3 punti (7); Santolini-Berti 2 punti (9).

SILVER 1 Ballak-Bauled 15 punti (6 partite giocate); Isi-Arlotti 12 punti (6); Biffi-Caioni 11 punti (5); Bero-Lotti, Pioli-Merola 8 punti (5); Zangheri-Semprini 7 punti (9); Neri-Casadei 7 punti (7); De Carli-Savini 6 punti (6); Pazzaglia-Rossi 6 punti (3); Domeniconi-Erik 5 punti (6).

SILVER 2 Volo-Antonioli 14 punti (5 partite giocate); Brugno-Vagno 10 punti (6); Alvisi-Guidi 10 punti (5); Ruggeri-Coda 9 punti (5); Durzi-Sebastiani 7,5 punti (4); Tonti-Corona 6 punti (6); Canducci-Montevecchi 5,5 punti (4); Gava-Liverani 2 punti (3); Mazzarini-De Angelis 1 punto (3); Novelli-Novelli (Puma) 1 punto (1).