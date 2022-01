Ritmica, la Ginnastica Rimini scalda i motori sulla pedana di Caorle in vista della nuova stagione

E’ stato un approccio promettente quello della Ginnastica Rimini di ritmica al nuovo anno, apertosi per il club presieduto da Elena Aumiller con la proficua partecipazione alla “Palamare Cup”. Sulla pedana di Caorle, in un torneo nazionale amichevole, le ginnaste riminesi si sono confrontate contro avversarie che prenderanno parte anche alla massima serie. Doppietta da applausi per le 2009 Linda Della Rosa ed Alessandra Morelli, rispettivamente prima e seconda classificata al cerchio nel Livello A Junior 1. Di rilievo pure le prestazioni offerte dalla loro coetanea e compagna di società Indya Battistini, capace, nella medesima categoria, di piazzarsi al secondo posto alle clavette ed in terza posizione al nastro.