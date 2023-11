La Romagna terra di motori, annuncio ufficiale: la Formula E trasloca da Roma al circuito di Misano

Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, quando dal circuito era giunta la conferma della candidatura, ora arriva l'ufficialità. La Formula E ha annunciato oggi il calendario completo della Stagione 10 del Campionato del Mondo, che con le sue 17 gare sarà il più lungo disputato fino a oggi: confermata sia la tappa italiana, che si terrà per la prima volta al Misano World Circuit, sia il doppio appuntamento di Portland.

Il Consiglio Mondiale FIA ha approvato mercoledì (22 novembre) l'aggiunta di Misano al calendario della Formula E, diventando così la terza nuova sede dopo Tokyo e Shanghai. La Formula E conterà per la prima volta una stagione di 17 gare e festeggerà la sua decima stagione come primo campionato mondiale di motorsport completamente elettrico.

Le novità della Stagione 10

Il circuito di Misano si trova vicino alla località balneare di Rimini, in Emilia-Romagna, sulla costa adriatica settentrionale. È una delle sedi più popolari del Campionato mondiale di MotoGP e il circuito di casa del leggendario pilota Valentino Rossi. La tappa italiana si disputerà a Misano sabato 13 e domenica 14 aprile.

Andrea Abodi, Ministro dello Sport italiano, e Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna, hanno accolto il co-fondatore della Formula E e Chief Championship Officer, Alberto Longo, per annunciare formalmente la nuova sede del Campionato in Italia.

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha dichiarato: “La Formula E è una grande opportunità per il nostro Paese e dopo anni di meravigliosa esperienza a Roma sarà a Misano nel 2024. È importante che l’Italia sappia rispondere al meglio, accogliendo una manifestazione che richiama la mobilità sostenibile ed ha un fascino straordinario. I motori sono nel cuore degli italiani e abbiamo imparato ad apprezzare il sibilo di queste macchine prodigiose che trasmettono segnali di futuro con la consegna di una eredità di altissima tecnologia”.

Stefano Bonaccini, Presidente Emilia-Romagna, ha affermato: “La scelta di Misano per la tappa italiana della Formula E è un altro riconoscimento allo straordinario lavoro di squadra che ha reso l'Emilia-Romagna la regione italiana con il più alto numero di eventi sportivi nel Paese. In particolare, nei motori, questo appuntamento si aggiunge al ritorno della Formula Uno a Imola e alla MotoGp e alla Superbike che già si disputano sul circuito romagnolo. Complimenti agli organizzatori per questo nuovo traguardo, che lancia anche un messaggio importantissimo al di là del suo valore sportivo: la Formula E è il primo sport al mondo 'Zero Carbon' e ci ricorda come la lotta ai cambiamenti climatici sia la priorità da affrontare in questo momento storico in ogni ambito”.

Festa a Misano

La notizia della scelta di Misano World Circuit è stata accolta con enorme soddisfazione da tutti i protagonisti che sul territorio hanno lavorato sodo in queste settimane per mettere a punto il dossier di una candidatura che convincesse i promotori della Formula E a scegliere il circuito romagnolo per l’appuntamento italiano di un campionato in straordinaria ascesa, particolarmente affascinante per i contenuti che trasmette a livello di sostenibilità.

Così Andrea Albani, managing director del Mwc: "Accogliamo la Formula E come una perla preziosa che arricchisce l’offerta di un territorio che esprime nel motorsport passioni forti, grandi competenze e solide ambizioni. In queste settimane abbiamo lavorato intensamente con Regione Emilia-Romagna, Comune di Rimini, Comune di Misano, Confindustria Romagna, il Campus universitario di Rimini con il suo Tecnopolo e ovviamente con l’Associazione Motor Valley Development per garantire le migliori condizioni ad un progetto di visione che possa godere del virtuoso sistema territoriale".

"L’industria automotive e quella turistica potranno cogliere il portato di una manifestazione di altissimo livello sportivo ed economico, che necessita di servizi di grande qualità e che guarda alla mobilità del futuro in termini di un modello industriale e di comunità più sostenibile nel solco di una transizione ecologica che ci vede tutti impegnati. Sarà uno spettacolo straordinario".

Dice Jamil Sadegholvaad, nel ruolo di presidente della Provincia di Rimini: "Con l’arrivo a Misano della tappa italiana della Formula E il nostro territorio centra un altro importante risultato, confermandosi quale piattaforma di accoglienza appetibile e competitiva per gli eventi sportivi di livello internazionale. Abbiamo quindi a disposizione una nuova importante opportunità, tanto in termini di promozione della Romagna all'estero - sfruttando la vetrina di una competizione che catalizza un interesse crescente e che intercetta un nuovo target di pubblico - quanto per l'indotto turistico diretto che sarà capace di generare grazie alle migliaia di presenze previste tra organizzatori, sponsor e sportivi al seguito. Un appuntamento che renderà ancora più interessante una primavera 2024 che già si annuncia come straordinaria.

Aggiunge Fabrizio Piccioni, sindaco di Misano: "La Formula E a Misano Adriatico è il successo di un sistema virtuoso che guarda agli eventi sportivi come veicolo di promozione della nostra industria più potente. Ci prepareremo al meglio per accogliere un evento in grande ascesa e particolarmente significativo per i contenuti che trasmette, nel solco della mobilità sostenibile che rappresenta il nuovo paradigma dei territori, tanto più quelli con vocazione turistica".