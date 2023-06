RS21 Cup Yamamay, lo Yacht Club si aggiudica il ‘derby’ riminese

Fine settimana di grandi soddisfazioni sportive per le veliste e i velisti dello Yacht Club Rimini. Nel weekend appena trascorso è andato in scena l’Act2 della RS21 Cup Yamamay di vela: una grande festa per gli amanti delle discipline nautiche, impreziosita dalla presenza per tutti i tre giorni da Torben e Andrea Grael (quest’ultima ha tenuto una lezione partecipata sulle buone pratiche di sostenibilità a bordo con specifica attenzione alla gestioni dei rifiuti e all’uso dell’acqua, organizzato dalla “Commissione Sostenibilità” della RS21 Italian Class) che hanno seguito le regate da bordo del Pulse 63, il gommone elettrico della RS, partecipato alla grande festa di compleanno della classe e agli eventi collaterali. In acqua torna al successo il team gardesano di “Caipirinha” protagonista nell’Act2 della RS21 Cup Yamamay disputato a Rimini al termine di nove prove spettacolari e ricche di continui colpi di scena. In evidenzia anche i portabandiera dello Yacht Club: l'equipaggio guidato da Giacomo Vernocchi si è infatti aggiudicato il 'derby riminese', piazzandosi davanti all'equipaggio del Club Nautico nella classifica Over All.

Nel fine settimana lo Yacht Club è stato protagonista, con le sue giovani veliste e i giovani velisti, anche nella prima selezione zonale del campionato italiano della classe Optimist, svoltasi a Cervia per la divisione Juniores, Coppa prima vela (classe 2014) e Coppa Cadetti (classe 2013). Ottime le prove delle atlete e degli atleti della squadra cadetti, guidata da Ludovica Gabellini. A portare a casa buoni piazzamenti sono stati Amelia Ditano, Arturo Sartini, Alessandro Clementi, Andrea Bonvicini, Leonardo Nicolini e Giulia Del Monte. Brillano anche gli Juniores dell’allenatore Fabrizio ‘Bicio’ Marzocchi: Federico Grisar, Enrico Morina, Tommaso Ditano, Elisa Marullo, Rebecca Spadazzi, Gabriele Bernardi, Giacomo Maioli, Sebastiano Casubolo, Marco Baroni.