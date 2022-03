Rugby Uisp, i Saviors sono di altra categoria. Il Gurkha Rimini costretto a cedere sul rettangolo amico

Il campionato Uisp di rugby ha visto i Saviors Cesena vincere con decisione anche nei confronti del Gurkha Rimini per 59-3, confermando da imbattuti il primo posto in classifica che vale il biglietto alle finali nazionali. Il match è stato molto piacevole ed ha mostrato buon gioco da entrambi i lati, divertente e coinvolgente; quest’anno i cesenati hanno comunque una marcia in più e ora più che mai sono proiettati a difendere il titolo italiano conquistato nel 2019. L’incontro disputato al campo di XXV Aprile di Rimini ha mostrato un inizio forte dei padroni di casa che nei primi 10 minuti hanno costretto i Saviors sulla difensiva. Tanto lavoro premiato dai primi punti segnati, un piazzato che poteva far presagire forse un risultato a sorpresa.

Invece dal successivo calcio di invio i Saviors sono riusciti a spostare l’asse del gioco sempre più vicino alla meta riminese, concludendo al 15’ con una meta di forza. Da qui si è giocato in pianta stabile nel campo del Gurkha che, pur difendendo in modo ordinato e compatto, non è riuscito ad arginare una crescente pressione che ha fruttato un fine primo tempo sul 33-3.

I Saviors sono cresciuti continuamente, riuscendo a mandare in campo ogni volta formazioni anche rimaneggiate ma compatte, in spinta e con piani di gioco ben congeniati; tutte vittorie fino ad oggi, ottenute con il bonus offensivo e con differenze mete alla fine anche importanti. Nella ripresa il ritmo è calato, il Gurkha ha tenuto meglio ma non è riuscito a imporre il proprio gioco che lo ha portato più volte vicino alla meta; I Saviors hanno giocato a rimpiattino, spezzando le trame offensive avversarie e giocando sulle ripartenze che hanno portato altre tre mete. Incontro rimandato a San Marino dove la squadra del Titano avrebbe dovuto affrontare i Torelli Sudati di Padova.

Classifica: Saviors 35 (7), Gurkha 14 (6), Torelli sudati 13 (5) , San Marino (4) e Cinghiali del Setta (4) 2. *( ) partite disputate.