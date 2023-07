Salto ostacoli a squadre, l'Horses Riviera Resort ospita la terza tappa dell’Italian Champions Tour

Tutto pronto per la terza tappa dell’Italian Champions Tour, il primo circuito nazionale di salto ostacoli a squadre che, quest’anno, mette in campo la sua terza edizione, sempre nel segno della collaborazione con Fieracavalli e del main sponsor Regione Siciliana.

Venerdì 21 e sabato 22 luglio, nella splendida cornice dell’Horses Riviera Resort di San Giovanni in Marignano - centro equestre ideato da Norberto Ferretti e sede di numerosi eventi nazionali ed internazionali -, i 16 team si sfideranno in una due giorni di gare ricche di emozioni e adrenalina per riuscire a conquistare il podio e punti preziosi per la classifica generale.

Il team Goldspan, con un parziale di 51, si rivela il favorito. La squadra - formata da Riccardo Pisani, Filippo Bologni, Giacomo Bassi e Gianluca Quondam – è seguita a breve distanza da Camilla Bosio, Simone Paciotti, Gianni Govoni e Bas Moerings del team Crivelli, a 47 punti. Terzi, a 45 punti, i cavalieri e l’amazzone del team manager Paolo Bindi di Victor Handmade: Natale Chiaudani, Alberto Zorzi, Luca Inselvini e Federica Bindi.

Quello di San Giovanni in Marignano e? solo il terzo appuntamento di un viaggio attraverso la Penisola, che conta 5 tappe totali con finale a Jumping Verona, ideato e costruito per regalare a tutti, professionisti del settore e semplici appassionati, la magia della grande equitazione, con l’obiettivo di riportare al centro uno dei valori fondanti di questo sport: il lavoro di squadra.

