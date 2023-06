Da San Clemente all'Italia Under 20, atleta romagnola convocata nella staffetta azzurra

Dopo le medaglie - argento e bronzo - conquistate ai Campionati Italiani Allievi di Caorle, in Veneto, per la giovanissima velocista Melissa Turchi, originaria di San Clemente, è arrivata la prestigiosa convocazione ufficiale in Staffetta Azzurra Under 20 in occasione del meeting nazionale di Parma, in programma il prossimo 1° luglio. La sindaca Mirna Cecchini, a nome di tutta l’amministrazione comunale, ha ricevuto venerdì mattina (30 giugno) in Municipio la sorridente atleta romagnola (Nuova Consolini) per augurarle il migliore “In Bocca al Lupo” in vista dell’importante impegno agonistico a pochi chilometri da casa.