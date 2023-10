San Lorenzo: progetto salute per i baby calciatori

Calcio e divertimento ma soprattutto un occhio sempre attento alla crescita sana dei ragazzi: prosegue e si arricchisce di un nuovo tassello il progetto salute del San Lorenzo che da quest’anno avvia una collaborazione che riguarda i vari aspetti dell’alimentazione dei suoi atleti.

Il nuovo filone del progetto è stato presentato ai genitori lunedì sera al tendone del campo di viale Veneto con l’intervento della dottoressa Martina Ripa che in un breve seminario dal titolo “Alimentazione, bambini e sport” ha toccato le varie tematiche legate all’alimentazione dei ragazzi e di quanto questa sia fondamentale sia nella vita quotidiana sia nella pratica dello sport.

La dottoressa ha poi risposto alle domande dei genitori e fornito consigli pratici per la gestione dei pasti e degli spuntini pre e post allenamento/partita, spiegando come sia fondamentale bilanciare i vari nutrienti per una crescita sana soprattutto nell’età dello sviluppo; in chiusura è stata presentata la convenzione dedicata agli iscritti del San Lorenzo per consulenze e piani alimentari oltre ad ulteriori appuntamenti in programma durante la stagione.

La nuova collaborazione si aggiunge a quella già avviata l’anno scorso dedicata alle visite posturali effettuate dall’osteopata Massimiliano Muccini che ogni anno effettua le valutazioni ad ogni singolo atleta per poi proporre in campo un lavoro coordinativo motorio sulla base di quanto emerso dalle visite. A chiudere il cerchio dedicato alla salute quest’anno il San Lorenzo si avvale della competenza e dell’esperienza del Dottor Giampiero Aversa che ha già svolto serate informative con gli allenatori sul tema “primo soccorso” e affiancherà mister e squadre durante le partite.

“La nostra idea di scuola calcio va ben oltre il campo – spiegano i due responsabili del San Lorenzo Alessandro Manzaroli e Matteo Ortalli – ma riguarda tutto ciò che serve per far crescere in modo sano i ragazzi, sempre con un occhio attento al divertimento. Siamo orgogliosi di aver coinvolto nel nostro progetto la dottoressa Ripa e il dottor Aversa, ci tenevamo a dare seguito al lavoro cominciato con Muccini un anno fa, il Sanlo cresce e prova sempre a migliorarsi”.

“Anche quest’anno abbiamo oltre 200 iscritti – commenta il presidente Maurizio Pruccoli – numeri importanti che testimoniano l’ottimo lavoro che stiamo svolgendo sul campo ma non solo, la società supporta sempre con entusiasmo queste iniziative rivolte ai ragazzi e alle famiglie”.