Santarcangelo, rinnovata la convenzione con Atletica Rimini Nord per la gestione degli impianti sportivi

Si è svolto ieri mattina in Municipio l’incontro tra l’Amministrazione comunale e la società sportiva Atletica Rimini Nord per il rinnovo della convenzione relativa alla gestione della pista di atletica leggera e dell’area lanci di via della Resistenza, a Santarcangelo. Sottoscritta nel 2013 con durata decennale, il rinnovo per ulteriori due anni previsto dalla convenzione stessa è stato approvato dalla Giunta comunale nella seduta di giovedì. L’atto prevede tra l’altro la conferma del contributo annuale di 5mila euro per la società sportiva, che sarà in parte impiegato per lavori di manutenzione ordinaria anche in relazione alla prossima ricollocazione della pista di atletica.

“L’Atletica Rimini Nord è tra le società sportive più importanti e attive di Santarcangelo, che da anni supporta l’Amministrazione comunale anche attraverso la gestione degli impianti utilizzati per la pratica delle proprie discipline - dichiarano la sindaca Alice Parma e l’assessora allo Sport, Angela Garattoni - Riconoscendo la qualità del lavoro svolto negli anni dalla società, prezioso non solo dal punto di vista sportivo ma anche per la socialità, in particolare dei più giovani, abbiamo voluto rinnovare la convenzione per ulteriori due anni in modo da traghettare la gestione degli impianti verso il prossimo mandato amministrativo e garantire la continuità dell’attività nella fase di passaggio relativa all’assetto delle strutture”.

Nel frattempo, dopo l’individuazione dell’impresa incaricata, sono ormai prossimi all’avvio i lavori per la ricollocazione dell’area lanci – necessaria alla realizzazione della nuova palestra alla Cittadella dello Sport – per una spesa complessiva di 185mila euro. L’intervento prevede lo spostamento delle attrezzature impiegate per le discipline di lancio (peso, disco, martello e giavellotto) dalla sede attuale – a est dei campi da calcio, in prossimità di via Achille Grandi – alla nuova posizione, a sud dei campi stessi con accesso da via Trasversale Marecchia. Nel corso dell’intervento saranno demolite le vecchie pedane utilizzate per le varie discipline, che verranno realizzate nella nuova area lanci insieme a recinzione e cancelli d’accesso, livellatura del terreno anche per la corretta regimazione dell’acqua piovana, allaccio delle forniture di elettricità e acqua.