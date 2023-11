Santarcangelo sportiva: dalla promozione degli stili di vita salutari alla nazionale giovanile azzurra

Dopo il campionato europeo under 17 femminile dello scorso anno, lo stadio Mazzola di Santarcangelo è tornato ad ospitare la nazionale giovanile di calcio, questa volta maschile, per tre partite. Italia-San Marino si è disputata mercoledì 25, Italia-Irlanda del Nord sabato 28, Irlanda del Nord-San Marino martedì 31 ottobre.

Sempre in ambito sportivo, sono in corso di definizione i dettagli di due iniziative a cura della Consulta dello Sport che uniscono attività fisica e benessere. La prima, in collaborazione con Ausl Romagna nell’ambito del progetto “Promosalute”, ha l’obiettivo di promuovere l’attività fisica nella popolazione anziana: un corso di “walking guide” per formare il personale a fornire supporto e fare da guida ai partecipanti in una camminata urbana adatta a un’età avanzata. La seconda, invece, riguarda l’organizzazione di un corso di rianimazione BLSD (Basic Life Support with Defibrillation) che si svolgerà prossimamente e sarà riservato alle società sportive della città.

Sabato 4 novembre, invece, alle ore 10 la biblioteca Baldini ospita un incontro di aggiornamento sulle nuove normative introdotte dalla riforma del lavoro sportivo. Nel corso della mattinata – organizzata dalla Consulta dello Sport di Santarcangelo – interverranno il professor Fabio Fraternali (Docente in Diritto delle Società Sportive presso l’Alma Mater di Bologna), l’avvocato Fabio Falcone (Tributarista Esperto in Contenzioso Tributario Sportivo), il dottor Stefano Ripa (Notaio di Rimini) e il dottor Alessandro Corbelli (Presidente Consulenti del Lavoro di Rimini).

In fase di definizione, infine, anche il bando per richiedere i voucher sport a sostegno delle famiglie con figli che praticano delle attività sportive: nelle prossime settimane saranno infatti aperti i termini per presentare la domanda online sul sito www.comune.santarcangelo.rn.it.

“Santarcangelo accoglie eventi sportivi di alto livello come la nazionale di calcio under 17, femminile nel 2022 e maschile quest’anno – dichiara l’assessora allo Sport Angela Garattoni – e al tempo stesso riesce a fare rete nell’ambito della Consulta dello sport con iniziative a sostegno e in favore di tutta la categoria, che contribuiscono a rendere sempre più sicure le attività sportive nella nostra città”.