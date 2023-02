A Santarcangelo è nata la squadra di baskin, nel fine settimana lo storico esordio in campionato

Domenica (26 febbraio) va in scena al PalaSgr di Santarcangelo la seconda giornata del campionato regionale di Baskin (girone sud). Si affronteranno in due partite consecutive, la prima alle 9 e la seconda alle 11, 4 squadre emiliano-romagnole: i Baskin Brothers di Molinella, i West River di Calderara di Reno, l'Asdd Faenza Baskin, e al suo esordio in campionato gli Onions Baskin di Santarcangelo. L’evento è patrocinato dal Comune di Santarcangelo di Romagna.

La squadra di casa, che disputerà contro la squadra di Molinella la partita delle 9, scende in campo per la prima volta in un campionato ufficiale, dopo il test di alcune partite amichevoli giocate nei mesi scorsi. La squadra di Baskin clementina, realtà unica sul nostro territorio (non esistono altre formazioni di questo sport in tutta la bassa Romagna, mentre in Regione sono presenti altre otto realtà), è stata fondata a fine 2021, e conta una rosa di 26 giocatori, allenati dai tecnici Lorenzo Gasparini, Tommaso Guiducci e Giada Di Padova, oltre ad una folta schiera di supporters, che hanno scoperto e si sono innamorati di questo sport.

Il Baskin è uno dei pochi sport esistenti completamente inclusivi (la federazione a cui risponde è infatti l'EISI: Ente Italiano Sport Inclusivi), in cui possono giocare insieme atleti senza distinzione di genere, età e con qualsiasi grado di disabilità.

È uno sport estremamente dinamico, che integra regole nuove e specifiche a quelle del basket, creando un gioco di movimento e strategia capace di coinvolgere tutti i giocatori, che in base al ruolo contribuiscono allo stesso livello alla vittoria.

"Gli Onions non sono solo una realtà sportiva - dice la presidentessa dell'Associazione Raffaella Bedetti - ma un esempio virtuoso di come sia possibile coniugare sport, divertimento, valori educativi e inclusione. E' un'esperienza unica nel nostro territorio, e speriamo che sempre più persone si avvicinino a questa disciplina. Invitiamo tutti al palazzetto domenica, per tifare gli Onions, e vedere coi propri occhi una realtà locale di cui andare fieri, un orgoglio per la nostra Santarcangelo”.

L'appuntamento è per domenica 26 febbraio alle 9 al PalaSgr, ingresso libero.