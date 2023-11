Sensazionale prima vittoria in Ducati per Enea Bastianini

Enea Bastianini ha vinto il GP della Malesia disputato questo pomeriggio sul Sepang International Circuit. Il pilota del Ducati Lenovo Team è stato protagonista di una gara sensazionale che lo ha visto al comando dal primo all’ultimo dei 20 giri previsti. Per Enea si tratta della prima vittoria con i colori della squadra ufficiale e la quinta nella sua carriera in MotoGP. L’ultimo successo del pilota di Rimini risaliva al GP di Áragon del 2022, mentre il suo ultimo podio fu proprio qui in Malesia lo scorso anno (secondo dietro a Bagnaia).

Grazie a un ritmo di gara eccezionale, Bastianini ha potuto tagliare il traguardo con un margine di circa 1.5 secondi sulla Desmosedici GP di Alex Márquez (Gresini Racing), che ha preceduto Pecco Bagnaia. In quarta posizione ha invece chiuso Jorge Martín (Pramac Racing Team), che ha completato un quartetto tutto Ducati. Nelle fasi iniziali della gara Bagnaia e il pilota spagnolo sono stati protagonisti di un’accesa battaglia per la terza posizione prima che il campione del mondo riuscisse a guadagnare un vantaggio di 3.5 secondi sul rivale, mettendo al sicuro l’ultimo gradino del podio.

Con questo risultato, Pecco porta a 14 punti il suo vantaggio in classifica generale su Martín, quando mancano solo altri due appuntamenti alla fine della stagione. Con il risultato di oggi, Ducati monopolizza nuovamente il podio della MotoGP piazzando tre Desmosedici GP nelle prime tre posizioni per la settima volta quest’anno.

“E’ bellissimo ed emozionante tornare alla vittoria dopo un periodo così difficile - ha commentato Bastianini. - Oggi non volevo nient’altro, solo vincere: non mi importava del resto e sapevo che potevo farcela. In gara ho spinto dall’inizio alla fine come in qualifica, amministrando il distacco. Ero al limite e non potevo fare di più, ma la vittoria finalmente è arrivata. Durante questo weekend è cambiato qualcosa dentro di me e sono tornato a divertirmi. Sicuramente uno dei fattori chiave è stato modificare il freno motore usando le informazioni che avevamo raccolto in Tailandia, e adesso non faccio più errori in frenata come succedeva ultimamente. Ho sempre detto che, quando torni a divertirti, torni anche ad essere veloce, e oggi finalmente è andata così.”