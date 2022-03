La serie C femminile del Tennis Club Viserba non si ferma più, terza vittoria consecutiva

Tre su tre. Non c’è davvero male per la formazione del Tennis Club Viserba che partecipa al campionato di serie C femminile. Domenica (27 marzo) le riminesi hanno conquistato il terzo successo su altrettanti match giocati nel 4° girone di qualificazione della prima fase regionale. Marta Lombardini e compagne domenica hanno nettamente battuto in casa per 3-1 il Tc Faenza B ed ora viaggiano a punteggio pieno verso la seconda fase regionale ad eliminazione diretta. Questi i parziali: Marta Lombardini-Sandy Mamini 6-1, 6-0, Greta Vagnini-Chiara Stella Flores 6-2, 6-0, Matilde Greco-Chiara Giorgetti 6-7, 7-6, 6-0, Lombardini-Maggi b. Mamini-Greco 6-4, 6-1. Questa la classifica del girone dopo tre giornate: Tc Viserba 6, Tc Faenza B 3, Tennis Villa Carpena 2, Ct Cacciari 1, Cus Ferrara 0. Domenica il Tc Viserba osserverà il turno di riposo, poi il 10 aprile giocherà la quarta ed ultima partita della prima fase sui campi del Cus Ferrara.