In un mercato che va a rilento, il Rimini incassa la permanenza in biancorosso di Nicola Pietrangeli

In un mercato che va molto a rilento, senza per il momento ancora nessun nuovo acquisto, in casa Rimini arriva una nuova conferma. Per lo staff della squadra neopromossa ci sarà molto da fare, dato che tra dieci giorni sarà già tempo di visite mediche e la rosa è solo alle battute iniziali. Per il momento la neopromossa ha incassato la permanenza di Nicola Pietrangeli, che ha esteso il contratto con un biennale fino al 30 giugno 2024. Il difensore, approdato in biancorosso la scorsa estate, ha collezionato con la maglia a scacchi 28 presenze in campionato segnando due gol. Queste le parole del calciatore: "Sono felicissimo di proseguire con il Rimini, lo scorso anno per me è stato importante e continuare con la maglia a scacchi era la mia prima scelta”.