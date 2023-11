Uno show di Michael Jackson da incorniciare, coppia di ballerini riminesi è vice campione del Mondo

Si è disputato nei giorni scorsi a Varna, in Bulgaria, il Campionato del Mondo di south American Show Dance. È stato un grande successo per una coppia di Riminesi rappresentanti per l’Italia, che è riuscita e conquistare la medaglia d’argento. Giovanni Cavallo (nato in Sicilia) e Maldivia Polini (originaria delle Marche), entrambi trentenni, sono una giovane coppia anche nella vita che hanno scelto di trasferirsi e vivere a Rimini già da diversi anni.

Sabato sera i giovani atleti hanno incantato il mondo della danza sportiva con il loro show di Michael Jackson. Un tributo al re del pop con una coreografia complessa e unica, che la giovane coppia ha esibito davanti a una giuria super qualificata e in una location fantastica, e tra le sei coppie finaliste si sono aggiudicati il titolo di vice campioni del Mondo.

Giovanni e Maldivia sono una coppia di Professionisti di danze latino americane, finalisti nelle più prestigiose competizioni internazionali della DanceSportHeritage, e che da anni rappresenta l’Italia nel mondo. “Siamo felicissimi della nostra prestazione e degli apprezzamenti ricevuti, non era facile rappresentare un mito come MJ, ma c’è l’abbiamo fatta. Ma adesso continuiamo ad allenarci e prepararci alle altre competizioni, rimaniamo con i piedi per terra”, esclama Diovanni. “Per eccellere nella danza ci vuole tanta preparazione e dedizione, e rimanere umili è il segreto per continuare a migliorare e avere successo” dice Maldivia.

Giovanni e Maldivia oltre a essere atleti professionisti di Danze Latino Americane sono anche i direttori tecnici della Move Dance Arte e Sport. Una realtà che opera ormai da anni tra Santarcangelo di Romagna e San Mauro Pascoli, un riferimento per tutti i giovani atleti della Romagna e che vogliono intraprendere questa percorso.