Si è chiusa nel migliore dei modi la stagione del Nuoto Sincronizzato della Polisportiva Riccione

Con il Campionato Italiano categoria Ragazzi a Savona si è concluso un anno ricco di soddisfazioni per la sezione Nuoto Sincronizzato della Polisportiva Riccione. Tutte le atlete di questa giovane sezione sono riuscite a migliorarsi e a confermare un trend positivo di miglioramento, tecnico e di punteggio in una competizione nazionale che ha visto 370 atlete in gara, in rappresentanza di oltre 50 società.?Anna Torroni si è confermata solidamente sopra i 71 punti, Viola Palmieri nel “Solo” si è migliorata di oltre 3 punti, Anna e Viola in due con una performance precisa e veloce hanno migliorato di 3 punti, avvicinandosi ai 72.?A Savona si è registrato anche il debutto come coppia duo per Angelica Zaghini e Lia Baldisserri, quest’ultima al debutto assoluto: un’esibizione convincente la loro, che hanno sfiora i 68 punti. ?Ma è negli Obbligatori che le atlete della Polisportiva Riccione hanno dato il meglio: Viola Palmieri e Angelica Zaghini si sono classificate rispettivamente ottava e decima del loro anno. Ottima prova anche per Beatrice Cola, al rientro dopo due mesi di stop forzato.?Con questi punteggi, la sezione Nuoto Sincronizzato della Polisportiva Riccione ha confermato la posizione di classifica per società tra le prime 20 d’Italia portando in gara solamente 5 atlete.

Le bimbe e le ragazze del Propaganda hanno invece chiuso la stagione a Forlì: dopo aver centrato il 3° posto regionale la settimana precedente nella categoria Esordienti A, la squadra si è piazzata tra le prime 10 formazioni in campo italiano, a pochi centesimi dalla finalissima. Anche le più piccole si sono confermate all’altezza della gara, incrementando notevolmente il punteggio nei vari esercizi presentati. Una nota di riconoscimento quindi alle piccole sincronette della Polisportiva Riccione che hanno preso parte a questa stagione di gare sempre supportate dalle allenatrici Ginevra De Amicis, Marika Carloni ed Elena Tonini. Rebecca Alvisi, Carolina Berardi, Alice Castiglioni, Alessandra Dragoni, Gloria Mollica, Letizia Parma (Esordienti C); Amelia Cecchini, Matilde Montebelli, Nina Galli (Esordienti B); Vittoria Arcangeli, Angelica Carcano, Anita Fazzini, Veronica Giunchi, Giorgia Monaco, Adele Ortalli, Matilde Pari, Tais Raimondi, Martina Rossi, Vittoria Maria Trail (Esordienti A); Mia Girelli, Benedetta Giunchi, Virginia Pasquini, Sofia Reinhart (Ragazze).

“Un risultato eccezionale, che ci soddisfa in pieno – dice l’allenatrice Maria Grano -. Siamo una squadra giovane, ma le nostre ragazze non si sono mai tirate indietro quando è stato il momento di farsi valere in gara, come fanno ad ogni allenamento. Sia il settore agonistico che quello Propaganda ci hanno dato molte gioie, confermando l’ottimo lavoro svolto fin qui e dimostrando che il nostro movimento è in crescita costante. Un ringraziamento particolare al nostro sponsor A Stàgh Bàn Riccione, ristorante di viale Corridoni, che non ci ha mai fatto mancare il suo sostegno”.