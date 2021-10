Si è concluso il Campionato Italiano Assoluto per Club della Lega Italiana Vela

Si sono svolte alla Yacht Club di Rimini due splendide giornate di regate, favorite anche dal vento. 12 le squadre che hanno regatato per il Campionato Italiano assoluto per club. Primo posto per il Circolo della Vela Bari che al termine delle due giornate riminesi si è aggiudicato lo scudetto. Mentre il secondo posto è andato al Gruppo Sportivo Aeronautica Militare, seguito dalla Società Canottieri Garda Salò e dal Circolo Velico Ravennate, rispettivamente in terza e quarta posizione.

Leader indiscusso del Campionato Italiano assoluto per club è il Circolo della vela Bari che quest'anno ha schierato Simone Ferrarese e la campionessa olimpica Martine Grael, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Rio e di Tokyo nel 49er, atleta di punta del team barese che ha schierato assieme a lei Simone Ferrarese, Leonardo Dinelli e Corrado Minutolo. Seconda posizione per il team dell'Aeronautica Militare, da sempre ai vertici del campionato per club, che quest'anno, assieme a Niccolò Bertola, Marco Balbi e Giovanni Bannetta ha schierato l'azzurra Elena Berta, ai Giochi di Tokyo nel 470 femminile.

Al primo posto per quanto riguarda la classifica degli equipaggi al femminile si è classificato il Circolo Canottieri Aniene 1892 guidato dalla Campionessa Europea di J70e mondiale nel doppio misto, Claudia Rossi, accompagnata da Cecilia Zorzi, Giulia Fava, Michela Longhi e Federica Sciuto. Ottima posizione anche per l'equipaggio tutto al femminile dello Yacht Club Rimini capitanato da Sofia Giondi e composto da Olga Fregni, Greta Montevecchi, Rebecca Brolli, Frida Tutone che si è posizionato al secondo posto tra gli equipaggi femminili.