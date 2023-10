Si inaugura la stagione del nuoto invernale, al Trofeo Nuoto Riccione attesi in vasca 1.000 atleti

Partenza con il botto per la stagione agonistica dei campionati allo Stadio del Nuoto di Riccione per la 12esima edizione del Trofeo Nuoto Riccione che si terrà il 21 e 22 ottobre. Il Trofeo, che inaugura la stagione invernale di nuoto agonistico, vede la chiusura delle iscrizioni con il raggiungimento della quota limite: più di 1000 atleti per 2.500 presenze gara su diverse discipline acquatiche. L’accoglienza alberghiera è già al lavoro per la gestione dell’ospitalità di almeno 2500 presenze, considerati allenatori e famigliari oltre agli atleti. Il Trofeo Nuoto Riccione, organizzato da Polisportiva Riccione sezione nuoto, ha visto in questi anni una crescita esponenziale degli iscritti da tutta Italia. S’inaugura così la stagione invernale dei grandi eventi che vede nascere anche il nuovo e ricco calendario agonistico dei campionati di Federazione Italiana Nuoto che si terranno a Riccione da novembre 2023.