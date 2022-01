Simona Conti in corsa per il titolo di Coach dell'anno 2021 nel baseball

In casa Torre Pedrera Falcons grande soddisfazione per la nomination di Simona Conti a "Coach dell'anno 2021" nel baseball. Un riconoscimento molto importante che premia i tecnici che si sono maggiormente distinti nel corso dell’ultima stagione. La stagione 2021 di Simona, manager delle squadre giovanili e coordinatore tecnico di tutti gli allenatori Falcons, nonché coach della Nazionale Italiana Under 12 è stata straordinaria: promozione in serie A, scudetto Under 15, finali scudetto Under 12, Campioni europei con la nazionale Under 12. Un 2021 da incroniciare. La lista delle nomination al premio Coach dell’anno 2021 è composta da cinque nomi.

A partire da lunedì (10 gennaio) e fino a venerdì 28 gennaio sarà possibile procedere alla definizione della coppia di candidati che si contenderanno il premio sottoponendosi al voto di ballottaggio dei tecnici partecipanti alla Coach Convention 2022. Per la definizione della lista finale di ballottaggio possono votare tutti i tecnici, gli arbitri, i classificatori, i tifosi e gli appassionati seguendo queste indicazioni: sarà possibile esprimere la propria preferenza utilizzando l'apposito modulo di voto Google reperibile cliccando sul link: https://forms.gle/qxMPhagfADAApeSg9.

Scaduto il termine del 28 gennaio il Cnt procederà alla pubblicazione dei due nominativi per il baseball e dei due nominativi per il softball che affronteranno la votazione finale.