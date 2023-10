Sofia Longo: ancora un argento al Trofeo Italia di judo

Sofia Longo, la più giovane agonista della sezione judo della Polisportiva Riccione, si conferma ai vertici nazionali della categoria con il terzo argento stagionale su 4 gare disputate del circuito federale dei Trofei Italia dedicato agli under 15.

Lo scorso week-end il Trofeo Italia FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali) si è diviso in due fra Pescara e Treviso. La sezione judo con l'atleta, neo-studentessa del Liceo Artistico Fellini di Riccione, ha preso parte alla tappa abruzzese, dove ha disputato 3 incontri, partendo quale testa di serie numero 2. La riccionese ha superato tutti i primi due incontri per l'accesso alla finale brillantemente, dimostrando un buon judo e sicurezza nelle sue capacità.

L'incontro di finale l'ha vista opposta di nuovo (dopo due settimane dalla gara di Olbia) alla romana Aurora Ferro. L'incontro è stato combattutissimo e molto bello. Le due atlete hanno dimostrato un grande valore e si sono affrontate a viso aperto. Purtroppo per la romagnola una serie di attacchi più concreti della laziale hanno indotto gli arbitri ad assegnare la vittoria per somme di ammonizione per passività.

Sofia Longo si conferma 4 in ranking nazionale e quindi è ampiamente qualificata ai campionati italiani A1 under 15 che si svolgeranno a Ostia il 9 dicembre prossimo. "Siamo soddisfatti per l'andamento della stagione. Abbiamo concluso i Trofei Italia con 3 argenti e una medaglia di legno. Sofia è sempre stata fra le leader della classifica ed è meritamentamente fra le migliori. Il 9 dicembre affronteremo le migliori 11 della categoria. 6 le conosciamo già. Le altre 5 saranno selezionate nella finale A2 che il 11 e 12 novembre si svolgerà proprio a Riccione nel nostro Play Hall. Da domani fino alla finale di Ostia Sofia dovrà lavorare durissimo, saremo costretti a macinare centinaia di chilometri a settimana per integrare gli allenamenti nel nostro DOJO con quelli presso altre club per avere una gamma di avversari più vari possibili e migliorare le strategie di attacco e difesa. Ci stiamo preparando ad una difficilissima finale con grande fiducia." spiega il padre/tecnico Giuseppe Longo.