Sofia Longo è la cintura nera più giovane dell'Emilia Romagna, bronzo ai Campionati Italiani under 18

Da domenica Sofia Longo è la cintura nera più giovane dell'Emilia Romagna. La brava atleta riccionese ha conquistato un bronzo alla finale A1 dei Campionati Italiani under 18 disputata domenica 10 marzo a Ostia. Con due incontri vinti contro le napoletane Flavia Gresi e Manuela La Motta per Ippon (il KO del judo) e un incontro perso contro la romana Aurora Ferro solo per somma di ammonizioni dopo 2 minuti e mezzo di tempi supplementari.

"Siamo soddisfatti ed orgogliosi per la prestazione di Sofia. Siamo anche un po' amareggiati per la semifinale, perché è stato un incontro equilibrato, con due atlete veramente forti che si stanno contendendo il primato nazionale ormai da diversi mesi. Purtroppo, il verdetto arbitrale ci è stato sfavorevole e nonostante, a mio personale avviso, la differenza non era così netta, dobbiamo accettarlo, consapevoli che stiamo raggiungendo i nostri obiettivi uno dopo l'altro. A noi piace fare un judo pulito e proiettato verso il futuro degli atleti senza eccessivi tatticismi. Continueremo a lavorare verso questa logica perché crediamo che l'avversario vada sempre affrontato a viso aperto" commenta il padre tecnico ,aestro Giuseppe Longo.

Sull'onda dell'entusiasmo di questo meraviglioso risultato la sezione judo si prepara con le proprie punte di diamante per il prossimo week-end con un doppio impegno che vede in gara sempre Sofia Longo in Coppa Europa a Porec (Croazia) e Bruno Badiane alla Finale A2 dei Campionati Italiani Under 21 a Leinì (TO), con l'obiettivo di conquistare un posto d'onore alla finale A1 che si terrà in Aprile a Napoli.