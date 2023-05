Sorpresa allo Stadio del nuoto, tra le corsie arriva ad allenarsi il campione azzurro Luca Dotto

Il campione del nuoto Luca Dotto da sempre ha Riccione nel cuore, da quando cominciò ad allenarsi allo Stadio del Nuoto nel 2006, iniziando così la sua carriera di successi. Nel 2022 vinse gli Assoluti di nuoto proprio a Riccione, dopo due anni durissimi: una vittoria del cuore, come la definisce, che ha il sapore di rivincita e soprattutto di rinascita.

Da sempre lo Stadio del Nuoto della città rappresenta la sua casa, con le più grandi vittorie ma anche alcune delusioni. Adora lo spirito riccionese, la sua ospitalità e i luoghi di divertimento che iniziò a frequentare da subito: ricorda con grande allegria le prime serate in discoteca in estate, con gli amici.

Dotto da anni è prestato anche al mondo della moda: a 21 anni diventa testimonial per Armani e per altri notissimi brand, esperienze che definisce molto divertenti. Ma la sua passione rimane sempre lo sport, che definisce onesto e sincero. L’acqua è il suo elemento naturale: dal 2019 infatti si dedica a condividere ciò che ha imparato con i giovani atleti nella sua Swin Academy.

Oggi Dotto si allena a Riccione come a casa: un animo gentile dentro un corpo scultoreo. Scende in vasca per allenarsi ma non risparmia preziosi consigli alla squadra master riccionese, capitanata dal presidente di Polisportiva Michele Nitti.