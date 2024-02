Confermato “Dominate The Water”, l'evento targato Paltrinieri tra sport e ambiente

Pronti a tuffarvi nel mare della Regina e a nuotare accanto a un campione olimpico e mondiale come Gregorio Paltrinieri? “Dominate the water”, il grande evento ideato dal nuotatore emiliano, fortemente voluto e sostenuto economicamente dalla Regione Emilia-Romagna, sta per tornare e per il secondo anno consecutivo ha scelto Cattolica come prima tappa.

Il 31 agosto e 1 settembre 2024 sono i giorni che daranno il via alla manifestazione che coniuga sport e cultura della sostenibilità. La spiaggia libera di Piazza Tramonto sarà lo scenario unico di un’emozionante sfida tra atleti e amanti del mare. DTW non è infatti solo una competizione sportiva ma un vero e proprio manifesto della sostenibilità ambientale, che abbraccia agonismo sportivo e sensibilizzazione verso l’ecosistema marino e il patrimonio naturale in generale. In ogni tappa, sarà allestito il Village DTW, luogo di incontro e aggregazione, ma anche centro in cui si daranno vita a iniziative finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale attraverso il riciclo degli oggetti. Il format permette a chiunque di partecipare alla gara di nuoto in acque libere che sarà lunga circa un miglio. Dopo Cattolica, la carovana di Dominate The Water proseguirà per le tappe successive della competizione.

Appuntamento che valorizza il mare

"Anche quest’anno la Regione Emilia-Romagna è al fianco della città di Cattolica e degli organizzatori di Dominate the Water – interviene il Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi -, un evento che porterà nella nostra Riviera centinaia di persone per la spettacolare gara di nuoto in acque libere che vede protagonista anche Gregorio Paltrinieri, straordinario campione della nostra Regione, da anni protagonista nelle principali competizioni internazionali. Un appuntamento di grande sport, che valorizza il mare, tratto identitario dell’ambiente emiliano-romagnolo, e la Riviera, destinazione turistica per eccellenza. Dominate the Water rientra in un calendario di oltre 100 eventi sportivi, che nel corso di tutto il 2024 porteranno presenze, riconoscibilità e prestigio alla nostra Regione, sempre più Sport Valley italiana”.

“Siamo molto felici che la Regione abbia deciso di riportare per il secondo anno consecutivo questo grande evento sportivo a Cattolica – commentano la Sindaca Franca Foronchi e il Vice sindaco e Assessore ai Grandi eventi Alessandro Belluzzi - Ringraziamo il presidente della Regione Stefano Bonaccini e Giammaria Manghi per l’opportunità messa a disposizione della nostra città. Un’opportunità che ci è stata offerta anche per il grande lavoro che la nostra Amministrazione ha fatto investendo molto su sport e turismo sportivo. Dominate The Water è il quarto evento sportivo di altissimo profilo nel cartellone di Cattolica. Oltre a creare incoming, questa manifestazione porterà una visibilità enorme alla nostra città, grazie a un testimonial come Paltrinieri che ha fatto approdare lo scorso anno la Regina su tutti i media nazionali e non solo. Lanciare ora questo evento permette ai nostri operatori economici di prepararsi per tempo con i pacchetti turistici e con una promozione mirata ed efficace”.