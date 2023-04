MotoGp, il Bez rimonta nella Sprint Race: ottimo sesto posto, "Una giornata positiva"

Marco Bezzecchi archivia la Sprint del Gran Premio delle Americhe al sesto posto. In sella alla Ducati Desmosedici GP del team Mooney VR46 e al lavoro sul passo gara in vista di domenica, Marco è soddisfatto dei passi in avanti nell’ultima sessione di libere e della quinta piazza in griglia. Conferma la leadership nella generale (54 punti) insieme alla P1 tra i team (72 punti).



"Una giornata nel complesso positiva tra qualifica e Sprint - afferma il riminese, vincitore del Gran Premio d'Argentina -. Rispetto a venerdì, abbiamo fatto un buon lavoro e un bello step in avanti. Non era facile centrare la seconda fila dovendo passare dalla Q1. Nella gara non sono partito male, intendo lo scatto al via, ma alla prima curva ho perso molte posizioni. Ho cercato di recuperare e penso di aver centrato il massimo risultato possibile. Continuiamo così".