Il Bez lotta coi denti ma Martin si aggiudica la sprint race, terzo Bagnaia

E' Jorge Martin il re del sabato al Misano World Circuit dove si sta correndo il gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Lo spagnolo, dopo essersi aggiudicato la pole e frantumato il record del tracciato siglato venerdì da Marco Bezzecchi, tagli anche per primo il traguardo della sprint race. Alle sue spalle il padrone di casa Marco Bezzecchi, sulla Ducati del team Mooney VR46, che ha lottato fino all'ultima curva contro l'avversario. Terzo gradino del podio per la rossa ufficiale di Borgo Panigale guidata da Pecco Bagnaia che, nelle tornate finali, si è dovuto difendere coi denti dagli attacchi della wild card Dani Pedrosa in sella alla Ktm. Entrambi i piloti italiani hanno dovuto stringere i denti in quanto non ancora al 100% dopo gli incidenti che, lo scorso fine settimana, li hanno visiti protagonisti sulla pista di Montmelo. Sotto alla bandiera a scacchi passa 5° Binder, 6° Vinales, 7° Marini, 8° Aleix Espargaró. Chiudono la top ten i due fratelli Marquez, con Alex davanti a Marc. Nel Mondiale Martin rosicchia altri 5 punti a Bagnaia e si porta a -45 da Pecco.

"Ho voluto provare a passare Martin, perchè in staccata mi sentivo forte, ma non gli sono arrivato abbastanza vicino - ha commentato Bezzecchi dopo la gara. - Poi quando ho iniziato a fare fatica sono diventato meno preciso, non dico che ho rallentato, ma ho fatto dei piccoli errori che mi hanno portato via i decimi che mi servivano. Per domenica, con la gomma media, la moto spero sia meno fisica e questo mi potrebbe aiutare. Sto già prendendo abbastanza anti-dolorifici e non penso di aumentare le dosi. E' sempre bello correre in casa ma bisogna cercare di fare in modo che sia una gara come tutte le altre. Ovviamente, dopo la bandiera a scacchi, fare il giro d'onore è bellissimo vedere tutti i fan che fanno da matti".

Ed è proprio per il gp di casa che il riminese ha sfoggiato un nuovo casco: il pilota è stato disegnato in versione cantante sul suo casco con l'ormai sdoganato claim "Simply the Bez" che riprende lo storico brano di Tina Turner "Simply the best" oltre che la citazione di Guido Meda in telecronaca. "E' un'idea che mi è venuta coi ragazzi - ha spiegato lo stesso Bezzecchi - dopo che Meda mi ha dato questo nomignolo e anche la MotoGp lo ha utilizzato. Anche molti tifosi mi chiamano così e quindi, da appassionato di musica, abbiamo voluto ricreare la copertina di un album. Non volevo fare un casco retrò e, quindi, ho messo la pagina di Spotify con la playlist di canzoni anche un po' stupide e i colori che mi ricordano il caldo e l'estate".

Il Bez, poi, guarda già alla gara di domenica. "Mi piacerebbe ovviamente fare un podio - ha concluso - ma Martin e forte e, anche Pecco. Quest'ultimo, vredo, oggi si sia gestino e quindi sarà della partita senza dimenticarci dell'Aprlia, di Binder a di un Dani Pedrosa che vola. La wild card della Ktm mi aveva già sorpreso a Jerez ma era una pista dove aveva fatto dei "solchi" mentre a Misano no. Io, comunque, cercherò di fare del mio meglio".