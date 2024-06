Sprint Race Mugello, Bastianini a terra dopo un contatto con Martin: "Incidente che si poteva evitare"

Francesco Bagnaia ed il Ducati Lenovo Team sono i vincitori della gara sprint del Gran Premio D’Italia Brembo, con il campione del mondo al comando dalla partenza fino alla bandiera a scacchi in sella alla propria Desmosedici GP numero 1. Caduta per Enea Bastianini al terzo giro, dopo un contatto alla curva uno con Jorge Martín.

Bagnaia è scattato perfettamente dalla seconda casella della griglia, conquistando la testa della corsa già alla prima staccata. Pecco ha dettato il passo per tutti gli 11 giri di gara, riuscendo a creare un piccolo margine sugli inseguitori nella seconda parte della corsa: questo gli ha permesso di tagliare il traguardo indisturbato, nonostante i tentativi di rientro di Marc Márquez nel finale. Grazie al primo successo in una sprint race quest’anno (la precedente risale al 19 agosto 2023 al Gran Premio di Austria) ed alla luce della caduta odierna del leader Jorge Martín, Bagnaia si ritrova ora a 27 punti di distacco dal vertice della classifica.

Dopo un’ottima partenza di gara, che lo aveva visto passare dalla sesta posizione dello schieramento al secondo posto, Bastianini è stato vittima di una caduta dopo un contatto con Jorge Martín ad inizio del terzo giro. Le traiettorie dei due piloti si sono incrociate a seguito di un tentativo di sorpasso da parte di Enea sul rivale. "Stavo facendo una bella gara - commenta Bastianini -. Quando ho visto che Jorge (Martín) era un po’ al limite, ho cercato di passarlo e quando siamo finiti un po’ larghi, lui si è infilato e c’è stato il contatto. Purtroppo la gara è finita presto ed è un peccato perché c’era il potenziale per far bene. Secondo me questo incidente si poteva evitare, ma l’importante è pensare a domenica consci che abbiamo il passo per fare bene. Abbiamo tutto ciò che ci serve, però fino ad ora non siamo riusciti a concretizzare come avremmo potuto, speriamo quindi che la ruota giri a nostro favore".

E' risalito dalla 16esima all'undicesima piazza Marco Bezzecchi: "Ho fatto una bella partenza, lo scatto intendo, poi, alla prima curva, non so perché, Alex (Rins ndr) ha frenato molto presto e ho perso tutto il vantaggio - le parole del portacolori del team VR46 -. Peccato, ma abbiamo tanti dati e siamo stati molto forti in frenata. Non il miglior risultato, ma un finale di giornata positivo. Per la gara mi sento bene, parto da dietro, sarà complicato, ma il tifo farà la sua differenza. Sono anche contento del mio casco, BeZen - Stai calmo. È un periodo difficile, molti mi danno consigli, sono carini, ma il pensiero più comune è: "dai Marco, stai calmo!”. Ed è una cosa che odio a dire il vero, ma rappresenta le mie emozioni. Poi anche la parola Zen, è la canzone di un gruppo italiano che mi piace davvero tanto, il testo è incredibile".