La squadra di D1 maschile del Ct Cicconetti batte il Ct Cesena e sogna la promozione in serie C

Il Circolo Tennis Cicconetti conquista i playoff promozione nel campionato regionale di serie D1 maschile. Domenica la formazione riminese ha battuto in casa al doppio di spareggio per 3-2 il Ct Cesena nella terza e ultima giornata del 10° girone di qualificazione. Nei singolari successi di Matteo Peppucci e Massimiliano Agnello, notevole la prova dell’intera squadra che può contare anche sul maestro Massimiliano Zamagni, Luca Acampora e Francesco Valente.

Primi match intanto nel torneo nazionale giovanile che apre la lunga stagione organizzativa del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, una stagione ricca di appuntamenti di grande qualità. Si parte con una classica, il torneo giovanile Under 10-12-14-16, maschile e femminile, il trofeo “Gelateria 3Bis”, tappa di categoria A del circuito regionale. Notevole l’adesione, sono ben 119 i giocatori al via nei sei tabelloni in programma, di cui 16 a livello di Under 10.

Under 10 femminile, 1° turno: Nicole Colonna-Elisabetta Pastore 6-0, 5-7, 10-7. Under 10 maschile, 1° turno della prima sezione: Enea Corazza-Giovanni Sardella 6-0, 6-1, Tommaso Cavassi-Mattia Sena 6-3, 6-3. Turno di qualificazione: Alessandro Pinto-Gioele Romboli 1-6, 7-6, 10-6.

Nell’Under 12 maschile (23 iscritti) le teste di serie sono nell’ordine Alessandro Casanova ed Alessandro Cardinaletti. 2° turno: Riccardo Piraccini-Jacopo Romani 6-3, 6-2, Daniele Vittoria-Julian Macini 6-1, 7-5. Turno di qualificazione: Giovanni Azzarello-Mattia Scarpellini 6-0, 6-1. Nell’Under 12 femminile (14 al via) le big sono la beniamina di casa Eva Raimondi seguita da Ioana Bala. 1° turno: Valentina Baldinini-Eleonora Morosini 6-4, 6-2, Giorgia Cevoli-Beatrice Sanna 6-0, 6-2, Virginia Arduini-Giulia Conti 6-0, 6-1.

Nell’Under 14 femminile c’è attesa per le prove di Vittoria Muratori (n.1) e della beniamina di casa Ayya Zeid Al Kilani (n.2). 1° turno: Maria Sole Dari-Ilaria Bianchi 7-5, 6-3. Nell’Under 14 maschile queste le teste di serie, nell’ordine Jacopo Andruccioli, Alessandro Damiani, Alessandro Casanova, Federico Attanasio, Emmanuele Bomba, Tommaso Zanzini, Julian Manduchi e Francesco Martinini. 1° turno del primo tabellone: Riccardo Muccioli-Paride Trinchera 6-1, 7-5, Luca Ricci-Filippo Della Rosa 6-1, 6-1, Davide Arosti-Matteo Berardi 6-3, 4-6, 10-7. 2° turno: Michelangelo Mami-Marco Filippi 6-2, 6-2, Thomas Roccati-Thomas Guidi Zoffoli 6-2, 6-4. Turno di qualificazione: Riccardo Muccioli-Lorenzo Cenci 6-7, 6-4, 10-8.

Nell’Under 16 femminile se la giocano le 4.2 Maria Vittoria Salvatori ed Aurora De Vincenzo, nell’Under 16 maschile (16 al via) guida le fila Enea Carlotti, davanti a Francesco Pazzaglini. 1° turno: Leandro Grilli-Filippo Savoretti 6-1, 6-1, Nicola Bizzocchi-Tommaso Guidi 6-1, 6-0, Valerio Aguirre Sambuci-Tommaso Berardi 6-0, 6-1.

Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.