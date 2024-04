Allo Stadio del nuoto i Swimming Games Aics, pronti a scendere in vasca 800 atleti

Si apre giovedì, 25 aprile, allo Stadio del Nuoto di Riccione, la nona edizione di Swimming Games Aics Open, organizzato dalla direzione nazionale Aics – Dipartimento Sport, in collaborazione con la Ctn di disciplina, la società Rari Nantes Romagna Asd, il Comitato Regionale Aics Emilia-Romagna e il Comitato Provinciale di Rimini, che racchiuderà il Campionato Nazionale Aics di Nuoto 2024. Le gare si disputeranno fino al 28 aprile e porteranno a Riccione 800 atleti delle società affiliate Aics per un totale di 2.500 presenze. Inoltre, trattandosi di una manifestazione Open, le gare sono aperte anche alle società Fin per le categorie Ragazzi, Juniores e Assoluti. Sarà stilata una classifica generale con premiazione. Il primo Atleta tesserato Aics, in ordine di classifica, sarà premiato con il titolo di Campione Nazionale. Inoltre, i soli tesserati Aics concorreranno, con punteggio, per l’assegnazione del Trofeo delle Regioni e del Trofeo Azzurro. Sabato sera è prevista anche la spettacolare Australiana: vi prenderanno parte gli atleti Aics con i migliori 10 tempi assoluti, femmine e maschi, stabiliti nella gara dei 50 stile libero dove saranno premiati i primi tre classificati per categoria con premio speciale ai vincitori.