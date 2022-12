Dopo lo stop forzato causa Covid, torna il Garden Christmas in Sport per 1.500 atleti

Dopo lo stop forzato dovuto al Covid torna quest’anno al Garden Christmas in Sport, l’evento natalizio per tutti i bambini e ragazzi iscritti alle attività sportive della Polisportiva di via Euterpe. Domenica (18 dicembre) alle 9,30 comincerà una bellissima giornata natalizia di sport, spettacoli, tornei e festa che vedrà protagonisti i quasi 1.500 iscritti a danza, calcio, nuoto e karate. Il ricco programma sarà suddiviso tra i vari sport con gli istruttori che hanno organizzato differenti attività in base all’età degli atleti e in alcuni casi coinvolgendo anche le famiglie.

La Scuola Calcio darà vita a diversi tornei divisi per annata, con i ragazzi dal 2007 al 2010 in campo alla mattina e tutti gli altri nel pomeriggio; per il karate andrà in scena “Genitori in karategi” con i bambini che insegneranno ai propri genitori le basi del karate costruendo la lezione proprio come fanno durante il corso: attivazione, stretching, parte tecnica e combattimento (9.30 agonisti, 10.30 intermedi, 11.30 avanzati).

Tempo di consegna diplomi per i ragazzi e le ragazze del nuoto che dalle 10 scenderanno in vasca (prima nella grande e poi nella piccola) per giochi, staffette e dimostrazione delle abilità acquisite; a seguire consegna medaglie e auguri mentre nel pomeriggio Esordienti C e pre agonistica daranno vita alle gare nei diversi stili. Saranno invece protagoniste di un emozionante spettacolo le ragazze della danza che andranno in scena alle 15.30 nel palabasket con “Le 5 leggende”, show che rappresenta lo storico film di animazione della Dreamworks.

Per ogni sport è previsto al termine un momento di auguri e saluti con tutti i genitori e gli istruttori e i ragazzi per concludere al meglio la giornata e questa prima parte di stagione.