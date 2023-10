Storica doppietta Giro d'Italia e Tour de France, partenza di tappa per la maglia rosa da Riccione

Dopo la partenza di una tappa durante la scorsa edizione da Santarcangelo di Romagna, il Giro d'Italia torna nel Riminese. Lo farà con la partenza della tappa numero 13 da Riccione a Cento, sarà successiva alla Martinsicuro-Fano, con un trasferimento di 179 chilometri che attraverserà le aree alluvionate della Romagna, a partire da Faenza e Forlì. L'annuncio della partenza di tappa da Riccione è stato dato durante la presentazione ufficiale del Giro d'Italia 2024 al Festival dello Sport di Trento. L'appuntamento a Riccione è in programma per il prossimo 17 maggio. Un mese più tardi, il 29 giugno, sarà poi il momento storico per Rimini: dato che è in programma la tappa d'esordio con la Firenze-Rimini della partenza del Tour de France. Per la provincia sarà perciò un periodo di grandissimo ciclismo, con il top a livello mondiale, grazie a una doppietta Giro più Tour senza precedenti nella storia delle due ruote. Il Giro d'Italia partirà il 4 maggio da Venaria Reale, per concludersi il 26 maggio a Roma.

“Il Giro d’Italia è una delle più importanti manifestazioni sportive a livello internazionale, uno straordinario strumento di promozione del territorio, che il prossimo anno diventerà anche occasione per tenere accesi i riflettori su un territorio di grande bellezza, così duramente colpito dall’alluvione. Ringrazio gli organizzatori per questo segnale concreto di attenzione e di vicinanza a un’intera comunità, a conferma della insostituibile valenza sociale dello sport”. Così il presidente della Regione Stefano Bonaccini e l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, hanno commentato l’annuncio che il Giro d’Italia 2024 avrà una tappa dedicata alla Romagna alluvionata: la Riccione (RN)-Cento (FE).

Un percorso che attraverserà, tra l’altro, le città di Cesena, Forlì, Faenza e con esse le aree più colpite dalla tragedia del maggio scorso. Non solo: il Giro 2024 ricorderà anche Ercole Baldini, il grande campione scomparso nel 2022, cui sarà dedicato un traguardo volante a Forlì, la sua città. “Un omaggio doveroso a uno dei più importanti ciclisti di tutti tempi, una delle espressioni più autentiche di una terra generosa, tenace e combattiva”, hanno aggiunto Bonaccini e Corsini.