Storico oro nel pattinaggio sul ghiaccio, Matteo Guarise con Lucrezia Beccari sono campioni d'Europa

Tanta Italia sul podio delle coppie di artistico agli Europei di pattinaggio di figura di Kaunas, in Lituania. Sul ghiaccio della Žalgirio Arena fanno festa Lucrezia Beccari e il riminese Matteo Guarise, che con il punteggio totale di 199.19 tra programma corto e libero si laureano campioni d’Europa. Beccari/Guarise si sono resi protagonisti di una prestazione scintillante, pattinando il miglior free program della carriera (132.14). Superati senza scompensi i salti in parallelo, abituale tallone d’Achille del binomio, i due sono stati pressoché perfetti, mettendo a referto un totale di 199.19 punti, nuovo primato personale. Alle loro spalle, secondi, i georgiani Anastasiia Metelkina e Luka Berulava (196.14). Medaglia di bronzo, inoltre, per Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, che totalizzano 195.68 punti e salgono sul gradino più basso del podio. Chiudono sesti (187.25) Sara Conti e Niccolò Macii.