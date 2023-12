Studentessa riminese di scienze motorie vince la Naturosa Catania Marathon

Alla Naturosa Catania Marathon spettacolo nella mezza maratona, con un arrivo in volata fra gli uomini, tre atleti in soli 5 secondi. Al femminile vittoria della riminese Alessia Righetti della società Team Misano, ventunenne studentessa di scienze motorie in 1h28'37". Grande soddisfazione per la società romagnola che nel finale di stagione porta a casa due vittorie in due mezze maratone una al maschile con Zanni Marco a Grottammare e una femminile con Alessia Righetti nel magnifico scenario di Catania.