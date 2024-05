Successo tutto romano per l'Asd Taekwondo Riccione Academy, raffica di medaglie

Il maestro Roberto Betti, con i suoi 19 ragazzi, rientra trionfante dal Campionato Nazionale Csen svoltosi la scorsa domenica a Fiano Romano (RM) dove erano presenti società da tutta Italia. Questa volta, alla delegazione riccionese, si sono aggiunti anche i ragazzi più piccoli di 12-14 anni che nei combattimenti hanno saputo essere all’altezza e hanno gestito gli incontri con grande determinazione e controllo. Ettore Achilli conquista la medaglia d’oro, Matteo Magi sale sul 2° gradino, perdendo per un solo punto l’oro, Riccardo Nagy prende l’argento anche nelle poomsae (tecnica); Alessio Contadini e Matteo Ronchini si aggiudicano il terzo posto mentre Claudia Hasibra, dopo un primo tempo in vantaggio, perde l’incontro e non riesce a classificarsi.

Una pioggia di ori arriva da Alice Betti, Milena Barbera, Federica Migani, Lara Bagli e Emilia Dini. Medaglie d’argento per Stella Lishchynska, Chiara Grossi e Lorenzo Metalli che perde la finale contro un atleta calabrese molto capace ed esperto. Rientra sulla scena delle competizioni Tobia Celli che, dopo alcuni anni di stop, risale sui campi di gara e si ferma in semifinale; bronzo anche per Robert Chirila e Chiara Giulietti nella tecnica Poomsae. Alessio Ballerini e Lorenzo Orsini non riescono a classificarsi. Il maestro Betti, è pienamente soddisfatto del lavoro dei ragazzi che si sono impegnati duramente nel corso dell’anno.

L’Asd Taekwondo Riccione Academy sfiora il 3° posto nella classifica società di pochissimi punti, merito di tutti gli atleti riccionesi che non hanno deluso le aspettative partecipando con determinazione e tenacia all’evento; al di là dei risultati il maestro Betti è entusiasta del gruppo così coeso e affiatato che resta sempre il valore più importante.

Da segnalare anche la presenza di Riccione nei campi di gara nel sistema arbitrale con l’ottimo lavoro svolto da Luna Uguccioni, Giuseppe Uguccioni e Devis Bartolomeoli.