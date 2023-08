Sulla pista di Silversone sfugge la vittoria per Bagnaia, rovinosa caduta per Bezzecchi

Un sorpasso all'ultimo giro consente all'Aprilia di Alexis Espargaro di vincere il Gp di Silverstone 2023 di MotoGp beffando la Ducati di Pecco Bagnaia che chiude secondo dopo aver tenuto la testa dal secondo giro della gara sul tracciato in condizioni miste nel finale. Terzo posto per la Ktm di Brad Binder. Epilogo anzitempo invece per Marco, dopo la pole position e il secondo posto nella Sprint di ieri. Secondo subito dopo la partenza e nella scia di Bagnaia (P1 in quel momento), cade nel corso del sesto giro ed è terzo nella classifica generale con 167 punti.