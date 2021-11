Superbike 2022, fissata a giugno la tappa italiana al Misano World Circuit

A pochi giorni dalla conclusione del mondiale 2021, in Indonesia, con la vittoria iridata di Toprak Razgatlioglu, la Superbike ha diramato il calendario per la prossima stagione. Nel 2022 le tappe previste per il mondiale delle derivate dalla serie sono tredici, ma con due gare ancora da assegnare e tutte le date soggette all'evoluzione della pandemia e alle relative decisioni dei Paesi ospitanti. In Italia si correrà nel week end del 12 giugno al Misano World Circuit.

Ecco il calendario della Superbike 2022:

8-10 aprile GP Spagna (Aragon)

22-24 aprile GP Olanda (Assen)

20-22 maggio GP Portogallo (Estoril)

10-12 giugno GP Italia (Misano)

15-17 luglio GP Gran Bretagna (Donington)

29-31 luglio GP Rep. Ceca (Most)

9-11 settembre GP Francia (Magny-Cours)

23-25 settembre GP Spagna (Montmelò)

7-9 ottobre GP Portogallo (Algarve)

21-23 ottobre GP Argentina (San Juan Villicum)

11-13 novembre GP Indonesia (Mandalika)

Data da definire GP Australia (Phillip Island)

XXX Altro GP con sede e data da definire