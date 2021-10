Superbike, inizia con un podio il weekend del Gp d'Argentina per Rinaldi

Inizia con un podio il weekend del Gran Premio d'Argentina per Michael Ruben Rinaldi. Il pilota di Santarcangelo è stato condizionato da una Superpole che l'ha visto chiudere al nono posto. Al via ha recuperato subito tre posizione; poi il passo gara è cresciuto di giro in giro, consentendogli di attaccare prima Locatelli (Yamaha) poi Lowes (Kawasaki). Da metà gara Rinaldi ha accelerato ulteriormente e all’11° giro si prende il terzo posto superando Bassani (Ducati) per poi conquistare agevolmente un solido podio. “E’ chiaro che il risultato ottenuto sia positivo, ma rimangono dei rimpianti per la qualifica che ha compromesso la prima parte della gara - spiega il portacolori della Ducati del team Aruba -. Devo però sottolineare il lavoro fatto con il team dopo la Superpole che ci ha permesso di avere un passo molto competitivo. Proverò domenica mattina a spingere forte nella Superpole Race per partire in una posizione migliore in Gara-2".