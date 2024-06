Superbike e Misano, un matrimonio che continuerà fino al 2029: "Binomio che fa parte della storia"

Il mondiale Superbike a Misano fino al 2029. Il Round dell'Emilia-Romagna continuerà quindi a entusiasmare i fans al Misano World Circuit Marco Simoncelli per altri cinque anni, grazie al nuovo accordo firmato con Santa Monica che consolida il prestigioso ruolo di Misano, dove si corre dal 1991, nella storia del mondiale Superbike. Il round dell'Emilia-Romagna non è solo un appuntamento fra i più importanti nel calendario del mondiale Superbike, ma è anche un evento significativo per l’industria turistica.

La stima dell’indotto economico che ricade sul territorio, sulla base dell’indagine condotta da Trademark Italia qualche anno fa, è aggiornabile oggi a oltre 30 milioni di euro. L’accordo consolida Misano come tappa fondamentale del mondiale Superbike, offrendo ai fan e ai team un'esperienza di gara eccezionale nel cuore della Motor Valley italiana. "Siamo entusiasti di continuare la nostra lunga relazione con il Misano World Circuit - commenta Gregorio Lavilla, direttore esecutivo del mondiale Superbike, ha espresso il suo entusiasmo per il rinnovamento della partnership -. Il Round dell'Emilia-Romagna è un evento fondamentale per il mondiale, noto per i suoi fan appassionati e l'eccellente organizzazione. Questa estensione fino al 2029 riflette il nostro impegno a portare gare di livello mondiale in questa sede storica. Attendiamo con ansia molti altri anni di gare emozionanti e momenti memorabili qui a Misano”.

"Il motorsport ha domicilio storico nella Motor Valley, dove si concentrano i grandi eventi internazionali accanto ad una grande tradizione industriale e di campioni che scrivono la storia sportiva mondiale - commenta Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della presidenza della Regione Emilia-Romagna -. Continuiamo a coltivare questo ecosistema in un territorio capace di guardare sempre al futuro. L’Emilia-Romagna Round è un segno tangibile di tutto questo e sintetizza i valori che fanno parte della nostra storia".

"Il binomio fra mondiale Superbike e Mwc fa parte della storia di questa competizione, arricchitasi quest’anno col debutto del mondiale per pilote - afferma Giovanni Copioli, presidente di Fmi -. La Fmi plaude a questo accordo che garantisce un grande evento sportivo al nostro Paese e che produce effetti significativi nell’alimentare la passione per il motorsport nelle nuove generazioni. Abbiamo sempre più giovani pilote e piloti che si appassionano e gli eventi generano entusiasmo e costruiscono il nostro futuro”.

"L’Emilia-Romagna Round è un evento che rappresenta pienamente la passione per i motori che si respira a Misano e in tutto il territorio. In questi decenni se ne sono aggiunti tanti altri e prestigiosi, ma nei weekend del mondiale Superbike è perfettamente riconoscibile il profilo che ci caratterizza nel mondo - afferma il sindaco di Misano, Fabrizio Piccioni -. Si associano il valore di indotto economico e quello mediatico, fattore sempre importante per Misano e la sua industria dell’accoglienza e quindi la firma che prolunga l’accordo al 2029 è una gran bella notizia”.

"Dopo una stagione di grandi investimenti sulla struttura della proprietà Financo, mettiamo le basi per garantire al Misano World Circuit e al territorio un calendario sempre all’altezza di una delle capitali mondiali del motorsport - sottolinea Luca Colaiacovo, presidente di Santa Monica -. La sinergia è vincente: Misano World Circuit garantisce capacità organizzativa e una destinazione che moltiplica il successo degli eventi grazie alla capacità di fare le cose insieme. Stiamo vivendo un 2024 record, arriveremo a 800mila presenze e allo stesso tempo gettiamo le basi per ulteriori sviluppi. In sostanza, non ci fermiamo mai”.

“I grandi eventi come il mondiale Superbike alimentano il volano dell’interesse per il motorsport e allo stesso tempo dello sviluppo di una filiera lunga e articolata, a cui abbiamo dato sempre più valore - sottolinea Andrea Albani, managing director del Misano World Circuit -. Le occasioni quindi si moltiplicano: appuntamenti commerciali, test delle case produttrici, incremento del network di imprese a Misano World Circuit Square sono l’effetto positivo e concreto, fino all’organizzazione di ITS Maker per formare professionisti di qualità e utili alle aziende. Il rinnovo fino al 2029 genera sicurezze e quindi ottimismo fra gli imprenditori del nostro mondo”.