Superbike, presentato il poster 2022 dell’Emilia-Romagna round

Giammaria Manghi, Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna, ha fatto visita a Misano World Circuit durante i test programmati dai team partecipanti al Motul Fim Superbike World Championship. È stata anche l’occasione per ufficializzare il poster di annuncio dell’Emilia-Romagna Round, in programma dal 10 al 12 giugno, unica tappa italiana del mondiale per derivate. Il poster propone le immagini di Michael Ruben Rinaldi, del Team Ducati Aruba e vittorioso lo scorso anno a MWC, insieme a quella di Toprak Razgatlioglu, campione del mondo in carica. Giammaria Manghi, accolto dal Sindaco di Misano Fabrizio Piccioni e dai vertici di MWC, s’è recato in visita al box Ducati Aruba per incontrare il team ed intrattenersi col pilota della Riders’ Land Michael Ruben Rinaldi, la cui immagine è al centro del poster 2022; a seguire, visita ai box Yamaha, ai piloti Mattia Pasini, Nicolò Bulega, Michele Pirro e Danilo Petrucci.

“Ci avviamo ad una straordinaria stagione di eventi sportivi, cento di alto livello in tutta la Regione – ha detto Giammaria Manghi - Il sostegno alla tappa di Misano del WorldSBK, con l’intitolazione del Round, è il riconoscimento all’unica tappa italiana del calendario e ad un weekend che promette un grande successo. Ho incontrato tanti piloti, respirato il clima che contraddistingue Misano dove i motori hanno un primato assoluto nella passione popolare. E noi siamo felici essere al fianco di questo, in una Regione in cui è collocata una Motor Valley di valore internazionale”. “C’è nell’aria una gran voglia di tornare a vivere gli eventi nel clima pre covid – il commento del Sindaco Fabrizio Piccioni – e Misano è pronta ad accoglierli. Non dobbiamo abbassare la guardia, gli standard di sicurezza dovranno confermare la loro efficacia, però è fondamentale riaccendere i motori di un volano potente come gli eventi internazionali in programma a MWC. Il WorldSBK ha un domicilio storico nella Riders’ Land e siamo ottimisti sul successo che avrà fra meno di tre mesi”.

“Nel weekend del WorldSBK – ha detto Luca Colaiacovo, presidente della Santa Monica SpA – sarà disponibile un ulteriore step dei lavori alla nuova palazzina box. A tutto quanto inaugurato alla MotoGP si aggiungeranno ulteriori spazi e sale per accogliere gli ospiti. Stiamo correndo veloci anche noi per dare al circuito la veste prevista dal piano industriale e consolidarne la posizione nell’elite mondiale”. “All’Emilia-Romagna Round– ha aggiunto il managing director Andrea Albani – inaugureremo la mostra dedicata al 50° anniversario dall’apertura del circuito, primo appuntamento del programma di celebrazioni previsto nel 2022. La visita alla mostra entrerà anche nel pacchetto Misano Circuit Tour che sta riscuotendo grande successo e che prevede la visita al circuito e ai luoghi off-limits per il pubblico durante le manifestazioni”