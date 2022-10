Taekwondo, il cattolichino Andreas Miserendino conquista la medaglia di bronzo

Si è svolto lo scorso weekend a Tirana il Tirana Albania Ranking G2 olimpico di Taekwondo dove il cattolichino Andreas Miserendino, classe 2010 categoria 41 Kg, tesserato per il Taekwondo Olimpic Cattolica-Riccione del maestro Davide Berti, alla sua prima esperienza in questo prestigioso torneo ha conquistato la medaglia di bronzo. Nei quarti di finale ha vinto due round a zero contro un atleta greco cintura nera (lui è ancora cintura rossa), mentre in semifinale ha incontrato un altro atleta greco, grazie a qualche colpo non assegnato al corpetto i due round sono andati all’avversario. Ottimo esordio per Andreas, che ha dimostrato di essere all’altezza dei migliori in Europa. La prossima competizione che vedrà impegnati atleti del Taekwondo Olimpic Cattolica-Riccione è il campionato interregionale del Lazio, che si terrà il 22 e 23 ottobre