Taekwondo, la Polisportiva Riccione in trasferta in Belgio per gli Open Challenge Cup 2024

Sabato 2 e domenica 3 marzo l’Asd Taekwondo Riccione Academy, capitanata dal maestro Roberto Betti, atterrerà nelle Fiandre, a Tongeren, per gli Open Challenge Cup 2024. Un appuntamento consueto per il Taekwondo di Polisportiva Riccione, interrotto purtroppo negli ultimi anni dalla pandemia e che ora ritrova una squadra più carica e numerosa di sempre. Per la gara di Poomsae (tecnica) saliranno sul campo Alessandro Nicoletti, Maurizio Sanchi, Marcello Bernardi, Robert Gennari, Linda Sacripanti, Elisa Romagnuolo e Lara Bagli, mentre per il combattimento gareggeranno Alice Betti, Lorenzo Orsini, Milena Barbera, Stella Lishchynska e Robert Chirila. I ragazzi del maestro Betti sono pronti ad affrontare numerosi atleti di diverse nazionalità provenienti da tutta Europa: a loro va il supporto di tutta la Polisportiva e del presidente Michele Nitti.