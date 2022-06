Tanta Rimini sul podio di Misano: Rinaldi, Bulega e Baldassarri i protagonisti

Il Pirelli Emilia Romagna Round inizia in modo fantastico per il team Aruba.it Racing – Ducati che festeggia sotto il podio la vittoria di Alvaro Bautista ed il terzo posto di Michael Rinaldi. Dopo aver conquistato una superba pole position, Bautista è protagonista di un avvincente duello con Rea (Kawasaki) per poi prendere definitivamente la testa al 13° giro e chiudere con ampio margine sotto la bandiera a scacchi. Michael Rinaldi (partito dalla quinta posizione) ha un passo gara incisivo ma perde contatto con il gruppo del podio dovendo lottare con Bassani (Ducati) per la quarta posizione. Dopo aver superato il pilota italiano, Rinaldi si mette alla caccia di Razgatlioglu, poi costretto a fermarsi a cinque giri dalla fine per un problema tecnico, conquistando un prezioso podio davanti ai propri tifosi.

“E’ stata una bella gara con una grande battaglia con Jonathan - h spiegato Alvaro Bautista. - Devo ammettere che il feeling con la mia Ducati è stato fantastico fin da venerdì. La temperatura più alta può avermi aiutato ma avevo la sensazione di poter fare davvero bene. Sono felice perché il passo gara è stato davvero eccellente malgrado non abbia mai raggiunto il mio limite. E’ una vittoria speciale per Aruba.it Racing, per Ducati e per tutti i tifosi. Spero di poterli far divertire anche domani”. "Sono molto felice per questo podio - ha aggiunto il riminese Rinaldi. - E’ un risultato importante dopo un inizio campionato sotto le aspettative e nel quale non siamo riusciti a trovare le giuste condizioni per poter essere competitivi. Abbiamo deciso insieme alla squadra di modificare il nostro metodo di lavoro e la direzione intrapresa è senz’altro quella giusto. Non siamo ancora al 100% del potenziale ma la gara di oggi dimostra che abbiamo fatto passi in avanti importanti”.

WorldSSP

Partito dalla seconda posizione, Nicolò Bulega prende subito la testa. Il pilota del team Aruba.it Racing WSSP sembra in grado di gestire il vantaggio ma da metà gara un problema sul posteriore non gli consente di essere incisivo in frenata. Bulega stringe i denti ma a due giri dalla fine deve arrendersi a Aegerter (Yamaha) e Baldassarri (Yamaha) chiude comunque con un bel podio. Lorenzo Baldassarri, Dominique Aegerter e Nicolò Bulega sono i grandi protagonisti della corsa del sabato a Misano, finché l’alfiere Evan Bros non riesce avere la meglio al traguardo! Ma solo in pista, una sanzione posteriore lo retrocede di una casella. La festa per la vittoria è ancora dello svizzero campione in carica, ma ciò non toglie il sorriso sul volto di ‘Balda’. “Ne avevamo bisogno, sono tornato!” è il suo commento al parco chiuso. Una gran gara anche per Bulega, pur con un pizzico di delusione per un problemino che non gli ha permesso di lottare fino alla fine per la vittoria.

“E’ stata una buona gara - è il commento dell'altro riminese Bulega. - Sono partito molto bene riuscendo anche a prendere un bel vantaggio. Purtroppo dal decimo giro ho iniziato ad avere dei problemi con il freno posteriore e non sono riuscito a mantenere il vantaggio. In ogni caso oggi mi sono divertito e spero domani di riuscire a provare le stesse sensazioni per cercare di portare a casa la prima vittoria”. “Io festeggiavo come un animale poi quando ho visto secondo mi è crollato un po’ il mondo addosso – ha spiegato Baldassarri, oramai riminese d'adozione – però ne ho passate veramente tante l’anno scorso che ormai una cosa del genere non mi scalfisce neanche . E’ un peccato ma è bello lo stesso”.